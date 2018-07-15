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«Это полезные люди, а не просто атрибут роскоши». Сколько платят «стилистам на день»?
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«Это полезные люди, а не просто атрибут роскоши». Сколько платят «стилистам на день»? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Раньше балом правил спорт — с шиком или без оного. Если еще совсем недавно одевались в тренировочные штаны — такой калифорнийский стиль, — то сейчас в аккаунтах светских красавиц видна рука мастера: сложный, спокойный, элегантный стайлинг. Нанять себе человека, который будет помогать одеваться каждый день, теперь хороший тон.
Влад Лисовец стилист «После 19:00 нет моды: есть элегантность, лоск, эффектность. А днем, чтобы выглядеть интересно, изысканно, непохоже ни на кого, модникам нужно приложить все больше усилий, потом что огромное количество вещей появляется в магазине, и быть особенным становится сложнее. Но сегодня дневной лук — это кеды, это обязательно широкие уже брюки, это объемная одежда, это аксессуары, очки интересной формы, поясная сумка — то, что чаще всего встречается на модниках столицы».
Тенденцию подчеркнули в журнале Tatler: имиджмейкеры, постоянные персонажи глянца, и интересных историй у них масса, конечно, без имен. Взять, к примеру, одного клиента из «Газпрома» — страстного поклонника моды чуть за 30, купившего себе, считай, женские кроссовки LV.
Стилиста не слушал, пришлось использовать последний рычаг давления, супругу денди: представь, мол, дорогой, что ты пришел на встречу, партнеры глянули под стол, а там твои ноги в этих кедах.
Ольга Зарецкая заместитель главного редактора журнала Tatlerее «Такие истории, как эта, уже немного устарели, потому что сейчас все стали одеваться лучше. У одних здорово получается самостоятельно, а другие доверились стилистам. Поняли, что это полезные люди, а не просто атрибут роскоши. Это люди, которые реально могут составить тебе светскую биографию, ведь пока ты не решишь проблему со своим гардеробом, доступа в светскую хронику у тебя не будет. Даже если платить светскому хроникеру приватным образом, чтобы он тебя больше всех снимал, все равно фотографии отправятся в корзину на этапе отбора. Потому что это будет не мода, а самодеятельность. Стилист же может открыть дорогу в волшебный мир глянцевых страниц. Поэтому все этих людей ценят и платят им так много».
Цены разные в зависимости, конечно, от фигуры — не в смысле форм, а в смысле персонажа. Один день шопинга может стоить тысячу евро, а может, и две с половиной. В таких же рамках и подбор гардероба. Однако есть и совсем бюджетные варианты, когда общая консультация по стилю начинается от 10 тысяч рублей.
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