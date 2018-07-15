Тюменка стала королевой международного конкурса красоты

Жительница Тюмени Елена Латыпова выиграла международный конкурс красоты. 24-летняя красавица стала обладательницей титула «Мисс Туризм планеты 2018». Об этом на своей странице в социальной сети региональный представитель конкурсов красоты в Тюмени Анна Воронова

«У нас замечательная новость! Елена Латыпова везёт домой корону победительницы с международного конкурса Miss Tourism Planet 2018, который проходил в Греции», — написала девушка.

Международный конкурс красоты «Мисс Туризм планеты 2018» прошел в 22 раз. В борьбе за корону Елена Латыпова обошла соперниц со всего мира. В конкурсе приняли участие представительницы из Украины, Литвы, Сербии, Хорватии, Болгарии, Италии, Франции, Голландии, Испании, Бразилии и других стран. Имя победительницы стало известно 13 июля. Тогда прошел финал конкурса. Сама обладательницы титула «Мисс Туризм планеты 2018» в социальных сетях поделилась, что пятница 13-го принесла ей удачу.

Отметим, для Елены это не первая победа в международном конкурсе красоты. В прошлом году она заполучила звание второй вице-мисс конкурса «Мисс Земля — 2017»..