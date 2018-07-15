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Сухой и без дефектов: на что обращать внимание при выборе арбузов
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Сухой и без дефектов: на что обращать внимание при выборе арбузов 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Как определить спелость арбуза по внешнему виду в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала официальный представитель Роскачества Марта Галичева.
Официальный представитель Роскачества Марта ГаличеваНа корке ягоды не должно быть большого количества дефектов — рубцов и трещин. Она должна выглядеть чистой, блестящей и не содержать лишней влажности. Кроме того, по словам эксперта, особое внимание нужно обратить на наличие стебля.
"Если мы говорим про «хвостик», его длина не должна превышать 5 см. Цвет и внешний вид арбуза, это должна быть глянцевая полоска, он не должен быть матовым, окрас должен быть яркий. В этом случае арбуз будет спелым", — уточнила она, добавив
Мякоть ягоды должна быть зрелой, сочной, без пустот, и спелыми семенами. Перед употреблением арбуз рекомендуют тщательно мыть. Как отметила Галичева, это позволит избежать попадания в организм вредных веществ, которые могут содержаться на кожуре ягоды.
"Потребители боятся пестицидов и нитратов. В этом случае нужно максимально хорошо мыть арбуз и не пытаться отгрызть корочку. Если как-то обрабатывались почва и растение, какие-то вещества потенциально могут остаться на кожуре и подкорке, но, как правило, в мякоть ничего не переходит. Так что перед употреблением ягоду важно хорошо вымыть и аккуратно есть", — подчеркнула эксперт.
Представитель Роскачества также отметила, что в некоторых случаях неспелые арбузы могут подкрашивать, добавлять в них влагоудерживающие фосфаты и влиять на органолептические показатели. Однако, по словам эксперта, большинство опасений, связанных с тем, что арбузы, особенно ранние, напичканы нитратами и пестицидами, не оправдываются.
"Сегодня идет тиражирование историй, что нужно мерить нитраты специальными аппаратами. Но любые нитратомеры карманного вида имеют серьезную метрологическую погрешность, назвать это серьезным оборудованием нельзя. Исследования, которые проводят специалисты Роскачества, проходят в течение нескольких недель в специализированных лабораториях. И потом, в большинстве случаев распространенные мифы о том, что все напичкано пестицидами, нитратами, удержителями и полифосфатами, остаются мифами", — заверила она.
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