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Изменившаяся до неузнаваемости Оксана Федорова показала фигуру в прозрачном комбинезоне
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Изменившаяся до неузнаваемости Оксана Федорова показала фигуру в прозрачном комбинезоне 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
40-летняя Оксана Федорова похвасталась стройным телом в купальнике.
Модель и телеведущая Оксана Федорова отлично подготовилась к лету — и это заметно невооруженным глазом. 40-летняя звезда опубликовала короткое видео, в котором она запечатлена в белом прозрачном комбинезоне и черном «раздельном» купальнике.
Сейчас Оксана вместе с четырехлетней дочкой Лизой находится в Сочи. Девочка занимается в летнем балетном лагере, а мама читает книги, наслаждается хорошей погодой и делится фотографиями. На которых она свежая и отдохнувшая.
«Добрый день! Я вас не узнала», «Боже, какая же вы красивая!», «Это вы Федорова?», «Обкололась. Другой человек стала. Не узнать», «Ботекс, раньше естественная была и лучше..», «Это разве Федорова? Та красиво была сделана!», «Вы какая то другая совсем стали пластика носа, щек, от той Оксаны ничего не осталось)))», «Перекроила себя пластикой, сецчас они все на одно лицо», «Маска, я тебя не знаю)))), не похожа на себя!», «Оксаночка, Вы стали какая-то совершенно другая… даже черты лица изменились, губы… Сейчас не плохо, нет… но абсолютно не то, что было. Тогда Вы были… НАСТОЯЩАЯ, то была Ваша природная уникальная красота!)», — обсуждают новую внешность фолловеры.
А вы узнали звезду?
Фото: instagram
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