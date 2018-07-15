Совместимость стрельца и стрельца в любви и браке

Представители огненной стихии отличаются особым свободолюбием и энергичностью. В партнёре они ценят нежность, заботу и взаимопонимание. На первый взгляд, может показаться, что они созданы друг для друга. Но твердый характер и четкое следование своим принципам привносит в их отношения раздор и недоверие. Поэтому совместимость женщины Стрельца и мужчины Стрельца в любви является одним из главных составляющих крепкого брака.

Совместимость в любви

По мнению астрологов, люди, которые принадлежат к одному знаку Зодиака, всегда становятся лучшими друзьями. Они понимают друг друга с полуслова, делятся своими проблемами и переживаниями. Благодаря многочисленным путешествиям и пережитому опыту партнеры находят много общих интересов. Они всегда будут идти рука об руку, достигая поставленных целей. Их взаимная симпатия быстро перерастает в сильные чувства. Такие союзы часто называют идеальными.

Но, несмотря на высокую совместимость, в их отношениях главной проблемой является постоянное соперничество. Этот период притирки наступает тогда, когда женщина Стрелец и мужчина Стрелец начинают выстраивать серьезные отношения. Каждый стремится быть лучше и отстаивает свое первенство. Это является главной причиной конфликтов в семье. Партнеры не соглашаются идти на компромиссы и постоянно обвиняют вторую половинку в черствости и эгоизме. В таком случае женщине лучше отказаться от соревнований, так как это может привести к разрыву их отношений.

yandex_ad_1 Если влюбленные смогут преодолеть этот сложный период, то у них есть большой шанс, чтобы построить крепкие и счастливые отношения.

Совместимость в браке

Совместимость женщины Стрельца и мужчины Стрельца будет высокой только в том случае, если к моменту заключения брака, партнеры достигнут определенного жизненного опыта и зрелости. Прежде чем создать семью, они должны насладиться свободой и пройти через сложные отношения с другими людьми. После этого представители огненной стихии смогут выделить для себя основные семейные ценности и приоритеты.

Если оба Стрельца захотят создать семью в юном возрасте, то есть большая вероятность, что такой союз не сможет долго существовать. Несмотря на сильные чувства друг к другу, им захочется новых эмоций и приключений. А рутина семейной жизни не позволит получить то, что им на самом деле нужно.

Зачастую, пара принимает обоюдное решение о расставании без взаимных обвинений. Скорее всего, бывшие влюбленные останутся хорошими друзьями.

Стоит отметить, что Стрельцы очень любят путешествовать. Многочисленные поездки, туристические походы и новые знакомства делают их семейную жизнь более яркой и увлекательной. Возможно, именно этим их отношения и отличаются от многих других.

Их активная социальная жизнь не заканчивается даже с рождением детей, которых Стрельцы безумно любят. В такой семье ребенку не придется скучать ни минуты. Мама выступает в роли надежного и заботливого друга, умеющего поддержать в любой ситуации. Она будет рада любым творческим начинаниям, поможет познать мир и приучит ребенка к самостоятельности.

А вот папа Стрелец поначалу может сильно переживать из-за потери своей независимости. Несмотря на счастливую новость о скором появлении нового члена семьи, он будет испытывать нешуточное чувство страха.

Спустя время это ощущение пройдет, и он будет принимать такое же активное участие в жизни ребенка, как и мама.

Советы по созданию крепкого брака

Астрологи, изучающие совместимость женщины Стрельца и мужчины Стрельца, утверждают, что их семейная жизнь будет идеальной только в том случае, если они будут придерживаться следующих советов:

Быть готовым к серьезным отношениям. Как известно, Стрельцы любят жизнь и берут от нее по максимуму. Для того чтобы создать крепкую семью, нужно иметь свою стойкую позицию, сформироваться как личность и иметь с партнером общие цели.

Вместе смеяться над проблемами. Чувство юмора — одно из самых простых методов решения проблемы. Чем быстрее влюбленные научатся сглаживать конфликтные ситуации юмором, тем лучше будут складываться их отношения.

Долой скуку. Новые совместные увлечения станут глотком свежего воздуха для ваших отношений. Супруги смогут открыть в себе новые грани и запастись необходимой энергией еще на несколько лет вперед.

Учиться уступать. Несмотря на то, что представители этих знаков никогда не устанут конфликтовать, в итоге им придется научиться приходить к компромиссу.

Несомненно, совместимость женщины Стрельца и мужчины Стрельца в любви очень велика. Такой союз позволяет обоим партнерам получать сильные эмоции и обмениваться необходимой энергетикой.

yandex_ad_2 Если отношения будут пронизаны взаимной любовью и заботой, то супруги смогут совладать с жаждой приключений и настроиться на создание уютного быта.

Интимные отношения

В интимной жизни женщины Стрельца и мужчины Стрельца тоже разгораются нешуточные страсти. В начале отношений влюбленные испытывают друг к другу сильное притяжение, подпитанное страстью и взаимной симпатией. Они способны тонко чувствовать, чего хочет каждый из партнёров. Поэтому совместимость этих знаков в постели довольно велика. Так как ни женщина, ни мужчина Стрелец не имеют комплексов и оба любят эксперименты, то интимные отношения смогут приносить им настоящее удовлетворение. Несмотря на то, что их отношения могут быстро закончиться, бывшие влюбленные будут с трепетом вспоминать прошлые чувства.

Существует только одна проблема. Все Стрельцы отличаются непреодолимым желанием пробовать что-то новое, поэтому есть большая вероятность того, что они будут искать это на стороне. В большинстве случаев один из партнеров не сможет уступить принципам и простить такую вольность второй половинке. Это приведет к немедленному расставанию. Но есть и такие представители знака, которые смогут простить партнера.

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Как завоевать мужчину Стрельца

На самом деле привлечь внимание мужчины Стрельца довольно просто. Дело в том, что он чувствует симпатию от женщины на подсознательном уровне. Если девушка понравится ему не только внешними данными, но и подойдет по темпераменту, то их взаимная симпатия перерастет в бурный роман.

На начальном этапе отношений старайтесь не проявлять свою самостоятельность. Слишком темпераментная девушка может напугать недоверчивого Стрельца. Если женщина хочет завоевать его сердце, ей нужно чаще проявлять заботу и понимание. Она должна быть искренней в своих проявлениях и всячески показывать, что дорожит им. Лучшей тактикой является честность.

Стоит отметить, что мужчина Стрелец всегда готов выслушать собеседника и найти несколько интересных тем для разговора, поэтому его избраннице не придется думать о том, как его заинтересовать.

Может случиться так, что ваша беседа резко превратиться в его отдельный монолог, но, ни в коем случае не перебивайте его. Если вы сумеете его внимательно выслушать, то считайте что его сердце в ваших руках.

Кроме того, есть несколько советов, которые помогут завоевать расположение вашего избранника:

всегда интересуйтесь его жизнью и увлечениями;

не стесняйтесь задавать много вопросов;

хвалите его за хорошее чувство юмора;

не ограничивайте свободу;

поддерживайте его во всех начинаниях.

Для того чтобы мужчина Стрелец смог раскрыть свои чувства и доверять женщине Стрельцу, нужно быть с ним рядом в любой ситуации. Тогда совместимость этой пары сможет увеличиться, а отношения выйдут на новый уровень.

Как завоевать женщину Стрельца

Практически всю свою жизнь женщина Стрелец наслаждается повышенным интересом со стороны противоположного пола. Ее может окружать сразу несколько поклонников, которые мечтают добиться ее расположения. Это очень яркая, интересная и привлекательна личность, поэтому она старается найти для себя достойного мужчину. Ее избранник должен быть:

оптимистичным;

общительным;

с хорошим чувством юмора;

отходчивым;

чувственным.

Такой девушке очень сложно находиться на одном месте долгое время, поэтому она всегда старается разнообразить свою жизнь. Ее главные интересы — активный отдых и путешествия. Поэтому крайне важно, чтобы партнер принимал участие во всем, что нравится его возлюбленной.

Стоит отметить, что женщины этого знака довольно проницательны. Если вы захотите что-то скрыть, то ваша девушка наверняка ощутит нотки фальши. Лучше сразу открыть перед ней всю правду.

Кроме того, в отношениях женщина Стрелец ценит свободу. Не нужно требовать от нее ежеминутного отчета, потому что потом вас удивит, как быстро она от вас ушла.

Может ли ей понравиться мужчина Стрелец? Да, они словно чувствуют друг друга на расстоянии. Благодаря схожей энергетике и высокой совместимости женщины Стрельцы сразу выделяют для себя партнера этого знака. И если взаимные чувства ничего не омрачит, то их союз продлится довольно долго.

В любом случае мужчина должен считаться с ее мнением и прислушиваться к ее советам. Для нее это не останется незамеченным и обязательно привлечет ее внимание. Если парень сможет добиться ее расположения, то ни капли не пожалеет об этом. Возлюбленная станет для него не только верной женой и прекрасной любовницей, но и лучшей подругой. Каждую вашу проблему она будет переживать как собственную, и всегда будет поддерживать своего партнера. Этот союз будет долговечным и сможет принести в семью взаимоуважение, чувство гармонии и единства. Чтобы еще больше скрепить узы брака, обоим Стрельцам нужно чаще отвлекаться от бытовых проблем, не ссориться по пустякам и уважать личное пространство своей второй половины.