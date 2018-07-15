Катя Гордон ответила на проклятье

Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон опубликовала фотографию, на которой ее изображение перечеркнуто пентаграммой.

Кроме того, под фото правозащитницы написаны проклятия и пожелания смерти. Женщина отреагировала на страшное послание длинным комментарием. Она заметила, что является человеком, который достаточно часто становится центром внимания неизвестных людей. Именно поэтому многие стараются ее задеть, обидеть, не прощают успех.

Однако, даже в самые сложные моменты жизни, Гордон никогда не обращалась к гадалкам, черным магам и колдунам, потому что считает вопрос веры неприкосновенным. Катя призвала всех читателей не поддаваться на провокации, никогда никому не мстить и не желать зла.

Именно поэтому Гордон решила простить своих обидчиков, не раздувать скандал и отнестись к зловещему посланию спокойно, заранее прощая своих недругов за их глупость.