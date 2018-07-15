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Роспотребнадзор Башкирии предупреждает об опасности отравления в грибной сезон
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Роспотребнадзор Башкирии предупреждает об опасности отравления в грибной сезон 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
С началом грибного сезона возрастает количество отравлений. Роспотребнадзор Башкирии предупреждает, что острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. Особенно сильно это сказывается на детях и пожилых людях. Давать грибы детям до 8 лет и беременным не рекомендуется. Основной причиной отравлений является то, что зачастую люди не могут отличить ядовитые и съедобные грибы. Первые признаки интоксикации возникают спустя 1,5-2 часа после еды. Основные симптомы — головная боль, тошнота, рвота, диарея.
— Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. При отравлении мухоморами, сатанинским грибом, ложными опятами возможно появление бреда, галлюцинаций, человек может впасть в состояние, граничащее с помешательством, — говорится в сообщении.
Однако наиболее частые случаи отравления происходят со съедобными грибами: груздями, волнушками, валуями, горкушками, рядовками. Эта проблема возникает при неправильной обработке пищи. Многие из них содержат млечный сок. Такие грибы перед употреблением отваривать или вымачивать, периодически меняя воду. Эта процедура удалит горькие, раздражающие желудок вещества. При этом ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде. Кроме того, отравление съедобными грибами может возникнуть, если они срезаны поздно.
Эксперты не советуют покупать такую продукцию на обочинах дорог. На ярмарках и рынках грибы можно продавать только после экспертизы.
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