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Московская пятиклассница не хотела ехать в деревню и наглоталась обезболивающих
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Московская пятиклассница не хотела ехать в деревню и наглоталась обезболивающих 

360tv.ru 2 часа назад
Ученицу пятого класса госпитализировали в московскую Детскую городскую клиническую больницу с отравлением обезболивающими препаратами. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
В момент приступа девочка находилась на площадке, где у нее закружилась голова и она ударилась о турник.
В начале школьница заявила, что таблетки ей дали взрослые девочки.
После серьезного разговора с мамой выяснилось, что причиной вызвать у себя недомогание была предстоящая поездка с родителями в деревню в Ставропольский край.
Удар о турник также должен был помочь сказаться больной.
Тело девушки нашли в квартире на улице Госпитальной в Санкт-Петербурге. По словам знакомого погибшей, причиной смерти стало неизвестное вещество, которой они нашли на улице, а после решили употребить в качестве наркотика.
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