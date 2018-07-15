Московская пятиклассница не хотела ехать в деревню и наглоталась обезболивающих

Ученицу пятого класса госпитализировали в московскую Детскую городскую клиническую больницу с отравлением обезболивающими препаратами. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

В момент приступа девочка находилась на площадке, где у нее закружилась голова и она ударилась о турник.

В начале школьница заявила, что таблетки ей дали взрослые девочки.

После серьезного разговора с мамой выяснилось, что причиной вызвать у себя недомогание была предстоящая поездка с родителями в деревню в Ставропольский край.

Удар о турник также должен был помочь сказаться больной.

Тело девушки нашли в квартире на улице Госпитальной в Санкт-Петербурге. По словам знакомого погибшей, причиной смерти стало неизвестное вещество, которой они нашли на улице, а после решили употребить в качестве наркотика.