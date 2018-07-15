«Железная леди»: как жительница Таджикистана построила бизнес

Жительница Таджикистана Сурайе Бокиева руководит большим крестьянским хозяйством. В ее подчинении десятки мужчин. Продукцию фермер отправляет не только на местные рынки, но и в Россию и Узбекистан, сообщает корреспондент «МИР 24» Фарангез Шозедова.

«Железная леди» — так называют Сурайе Бокиеву односельчане. Под ее началом большое фермерское хозяйство — 70 гектаров хлопка, картофеля, пшеницы, фруктовых садов и более 100 наемных рабочих. Такое не каждому мужчине под силу, а тут женщина.

«Все мы, женщины, можем. Я не согласна с делением бизнеса на женское и мужское. Если человек уверен, что справится и это его, то нужно обязательно пробовать», — говорит предприниматель.

Начиналось все несколько лет назад. Сурайе надоело торговать на рынке — решила организовать собственное хозяйство. Государство молодой предпринимательнице выделило 20 гектаров. Она посадила лук и другие овощи. На следующий год взяла еще десять гектаров.

«Для начала бизнеса сама идея, знания, финансы важны, но для женщин не все так просто. Нужно было осмелиться начать. Неуверенность в собственных силах, страх перед трудностями, конечно, поначалу присутствовали, но я решила, что должна сделать первый шаг», — говорит Бокиева.

Обход хозяйства и проверка урожая — так начинается день Сурайе. Она лично осматривает фруктовые деревья — какие плоды уже можно срывать, какие еще надо оставить дозревать. Интенсивные сады и виноградники с капельным орошением — ее особая гордость. На гектаре более тысячи кустов. Их выращивает под контролем специалистов Института садоводства.

«Этот метод первоначально требует огромных трудозатрат и больших финансовых вложений. Ожидаемая урожайность в этом случае в два раза больше традиционного метода выращивания. Если хорошо следить за виноградниками, с лихвой можно покрыть все затраты, — говорит агроном Султон Кодиров.

Успешная предпринимательница и соседей обеспечила работой. Трудиться на ее полях приезжают не только жители ближайших поселков.

«Работа тут несложная да и платят хорошо. Поэтому многие приезжают даже из дальних сел», — говорит бригадир Мавджуда Раджабова.

Большую часть урожая Сурайе экспортирует в Россию — абрикосы, черешню, яблоки. Одного репчатого лука в прошлом году отправила 70 тонн, в этом планирует почти 200 тонн.

В следующем году Сурайе Бокиева собирается отправить в Россию виноград, яблоки и персики.

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