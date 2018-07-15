«Он идеален для меня во всем»: певица Холзи призналась в любви экс-бойфренду

23-летняя певица, недавно расставшаяся с рэпером G-Easy, дала очень откровенное интервью об их отношениях и своих чувствах. Судя по всему, Холзи надеется на возобновление отношений с теперь уже бывшим бойфрендом.

Несколько дней назад Холзи сообщила о разрыве с G-Easy. Изучая слова певицы в Instagram Stories, поклонники пришли к выводу, что в разрыве виноват рэпер. Похоже, это действительно так.

Холзи появилась на обложке журнала Marie Claire и дала изданию большое откровенное интервью, в котором призналась, что считает G-Easy идеальным для себя мужчиной: «Я никогда не встречала парня, который подходил бы мне во всем, пока не встретила его. Как будто мы с ним вместе идеальная пара кроссовок. Две половинки. Для каждого проявления его у меня есть то, что бы этом соответствовало. Он, наверное, с ума сошел. Ведь я люблю в нем все».

— поделилась певица.

Что ж, надеемся рэпер прочитает это интервью и сделает выводы. Возможно, в скором времени мы узнаем, что ребята снова вместе.