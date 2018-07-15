Английская болельщица узнала много нового, но могилу прабабушки не нашла

Линн Макдональд из Англии приехала в Москву на чемпионат мира.

Однако, кроме желания посмотреть российскую столицу, в которой она никогда не была, у пожилой англичанки было и другое — отыскать могилу своей прабабушки.

— Мой прадедушка был отличным английским инженером и работал в начале ХХ века в Москве, на заводе братьев Хопперов. Джеймс Погсон был уже немолодым — в 1915 году ему исполнилось 60 лет, — сообщила она.

Линн остановилась в недавно открытой гостинице в центре — рядом с англиканской церковью Святого Андрея в Вознесенском переулке.

— Мне рассказывали, что вся жизнь иностранцев в Москве, весь их досуг организовывала английская община, и я решила обратиться сразу туда. Тем более, что это совсем недалеко от гостиницы, — добавила она.

В церкви Линн направили на Механический завод имени Владимира Ильича — он был основан англичанами братьями Хопперами в 1847 году. На заводе ей рассказали, что Джеймс Погсон трудился в сталелитейном цехе. В 1916 братья Хопперы, то ли предчувствуя нехорошее, то ли видя в этом выгоду, продали предприятие московскому предпринимателю Льву Михельсону, имя которого получил и сам завод. Линн удивилась, что именно здесь Фанни Каплан стреляла в вождя революции Владимира Ленина.

Вместе со своим английским спутником и сотрудницей англиканской церкви Линн отправилась на Введенское кладбище.

— Это настоящий исторический памятник! — заявили иностранцы, когда на удобном современном трамвае доехали от метро до нужной остановки и увидели предполагаемое место погребения родственницы.

До 1917 года на этом кладбище хоронили умерших в Москве иностранцев. Его старое название — Иноверческое. Однако, по существующим до революции законам, упокоиться на нем могли только западные христиане. Там до сих пор стоят массивные памятники известным европейцам. Но, когда над страной опустился «железный занавес», за многими могилами несколько десятков лет не было никакого ухода, и уже в 1950-е годы на старинные памятники нанесли новые имена.

Линн с удивлением рассматривала массивные каменные надгробия, выполненные в английском стиле в ХIХ веке, но уже с русскими именами совсем других людей.

— Очень интересно, что те, кому давали участок на кладбище, не сносили предыдущие памятники и просто ставили свои рядом. А кто-то, наоборот, сносил все до основания, — чуть не прослезилась женщина, глядя на памятники.

В конторе Введенского кладбища служащий Алексей с вниманием отнесся к просьбе Линн и ее друга.

— Вы знаете, интерес к своим предкам сейчас сильно возрос — люди ухаживают за могилами, и мы всем стараемся помочь отыскать информацию, — сообщил он.

Все записи сейчас оцифрованы, однако в компьютерной системе никаких сведений о Марте Погсон, умершей в 1915 году, не обнаружилось. Зная, что при переносе информации иногда что-то теряется, или, может быть, имя было записано с ошибкой, корреспондент «Вечерней Москвы» попросил достать оригинал.

Алексей вынес здоровенную книгу в толстом переплете с массивными матерчатыми завязками. Сбоку были вырезаны буквы. Нажимаешь на нее — и сразу открываешь нужную страницу. Книга была толщиной сантиметров тридцать. Но, увы, никаких сведений о Марте Погсон, жене английского инженера-литейщика, работника завода Хопперов, не было найдено. По версии Алексея, тело прабабушки могли отвезти домой, в Англию. Линн немного расстроилась, что на кладбище не нашли ничего.

— Честно говоря, не думала, что в России у вас все так четко организовано, — призналась она.

Дома Линн еще раз внимательно изучит старые документы и письма, опросит многочисленных родственников. Пока у нее есть только профсоюзный билет ее прадеда, выданный ему Союзом литейщиков в 1918 году, по возвращении из России. Англичане еще раз прошлись по кладбищу, всматриваясь во все старые захоронения. Поросшие травой могильные камни расположены в хаотичном порядке — между конфессиями не делали разницы, и могилы англичан расположены в разных местах.

— Но зато я лучше понимаю прадедушку, причины, по которым он так долго прожил в России, — все-таки улыбнулась Линн на прощанье.