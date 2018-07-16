Английское начало российского футбола

В церкви Святого Андрея, что в Вознесенском переулке, открылась любопытная выставка, посвященная возникновению в России интереса футбол.

— Футбол в Москву завезли английские предприниматели, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» член Церковного совета при англиканской церкви Святого Андрея Елена Ватсон. — До революции в столице работало несколько заводов, принадлежавших английским бизнесменам — братьям Хопперам, Гибсонам и другим. Английская община концентрировалась вокруг церкви Святого Андрея.

По словам Ватсон, здание церкви было построено по проекту английского архитектора и является типичным для Англии готическим храмом с высокой колокольней и двухэтажным домом для священника. Однако на колокольне никогда не было колокола — в башне располагалась комната с большим сейфом. Там, за плату, можно было хранить деньги и другие ценности.

— В начале ХХ века российские англичане организовали Британский клуб спорта (БКС) и всячески начали пропагандировать футбол среди рабочих своих заводов, — продолжает рассказ Елена Ватсон. — Причем свои имена фабриканты переделывали на русский лад — у них стали появляться отчества. Президентом БКС стал Гедлей -Джордж Соломоновий Годфрей, Гай Мерилиз стал Гаем Васильевичем Мерилизом (он был одним из совладельцев здания, которое впоследствии стало ГУМом). Англичане построили три первых в Москве футбольных поля. Первое на заводе Хоппера в Басманном районе (позже — Механический завод имени В. Ленина), второе — на улице Невской где распологался завод Гибсона и третье — в Сокольниках. На этом месте теперь находится стадион имени братьев Знаменских).

Англичане хотели отучить рабочих своих заводов от алкоголя и увлечь спортом. Однако они, сами того не ведая, сослужили хорошую службу революционному движению в России — большевики использовали футбольные матчи для пропаганды своих идей.

— Поскольку основатели БКС были одни из самых богатых людей Москвы, то проблем с финансированием у футболистов не было. И футбол постепенно становился все более и более популярным в России, — говорит Елена Ватсон.

На небольшое выставке, устроенной силами англиканской общины в башне церкви, можно увидеть фотографии первых футбольных команд Москвы начала прошлого века, несколько писем-прошений о выделении земельных участков под строительство церкви и футбольных полей.