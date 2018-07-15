Костромичам запретили собирать грибы в вёдра и пакеты

Собирать грибы в ведра, пакеты и полиэтилен опасно, узнал KOSTROMA.TODAY. Лучше складывать их в лукошко.

По информации пресс-службы роспотребнадзора, лучше всего собирать грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими. Если пойти этому правилу наперекор и складывать грибы в вёдра и пакеты, то на ужин грибник может поесть тухлятины и отравиться.

И это только первое правило успешного грибника. Второе гласит: собирать грибы вдали от дорог и ни в коем случае не собирать их в пределах города. Но если вы любите пищу с привкусом бензина и обожаете лежать с отравлением, то этим правилом можно пренебречь.

Согласно третьему правилу, собирать можно только те грибы, у которых ножка целая. Грибы-инвалиды могут быть опасны тем, что в них уже поселился червяк. Насколько нам известно — червяками питаться не стоит.

Кстати, в России более 1 тысячи человек в год травится грибами и около 30 человек из-за этого умирает. Особо подвержены отравлению дети. Молодой организм не может эффективно переваривать грибы, поэтому нежелательно их есть до 14 лет.