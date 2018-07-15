13-летняя балерина Яна Черепанова — о популярности в соцсетях и конкуренции

13-летняя воспитанница Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Яна Черепанова — настоящая звезда Instagram: на её аккаунт в социальной сети подписаны более 68 тыс. человек со всего мира. Известность юная танцовщица обрела после публикации видео, демонстрирующего, как она балансирует на тренажёре для спортсменов. В интервью RT Черепанова рассказала о популярности в интернете, своей реакции на критику и конкуренции среди будущих балерин.

— Расскажи, как ты попала в балет, сразу ли втянулась?

— В балет меня привела мама, когда мне было четыре года — в Театр балета «Щелкунчик» в Екатеринбурге. Когда я пришла, я была маленькая, мне было всё без разницы. А когда стала старше — начало нравиться.

— Помнишь момент, когда ты поняла, что очень хочешь стать балериной и никем другим?

— Наверное, когда я станцевала хорошую роль, и мне понравилось. Это было в оперном театре в Екатеринбурге. Я станцевала Дюймовочку. Ещё хоть и не в профессиональном коллективе, но мне понравилось.

— Наверняка у тебя есть кумиры среди звезд балета.

— На какую балерину ты хотела бы быть похожей?

— Не знаю, все балерины по-своему хороши, у всех есть что-то хорошее.

— А есть какой-то балет, в котором ты бы хотела станцевать главную роль? Какая роль, тебе кажется, — твоя?

— Я бы во всех балетах хотела станцевать главную роль. Может быть Китри в Дон Кихоте. Мне нравятся такие роли, когда ты быстрый и активный.

— Ты уже в таком юном возрасте делаешь большие успехи на балетном поприще. Что ты считаешь главным достижением?

— У нас в Академии все делают успехи в таком возрасте. Не знаю, какое достижение.

Классное — наверное, когда я первый раз сняла видео на платформе. Никто ещё такого не делал.

— Ты очень быстро стала популярной в интернете. Как это произошло?

— Это случилось, когда я сняла первое видео на платформе, там за один день 30 млн просмотров набралось. А потом я подумала, что нужно начать вести Instagram — может, мне это поможет когда-нибудь.

— А почему ты решила это видео снять?

— Просто мне было нечем заняться, я решила встать на платформу и сделать что-то балетное.

— Что ты почувствовала, когда набралось 30 млн просмотров? Это очень большая цифра.

— Я была в шоке. Родители тоже были в шоке, что за один день столько просмотров.

— Это всех впечатляет. Как давно ты ведёшь Instagram?

— Когда я начала прямо так активно вести… наверное, года два. До этого я вела его без какой-то цели.

— Как ты реагируешь на негативные комментарии?

— Никак стараюсь не реагировать.

— Родители не говорят тебе «Всё, хватит сидеть в социальных сетях»?

— Нет, мне мама наоборот помогает в этом. Мы выкладываем в Instagram то, над чем я работаю для уроков. Поэтому это никак не мешает.

— Кажется, что у тебя совсем нет свободного времени. Удаётся ли тебе найти время на какое-нибудь хобби?

— Хобби — это вести Instagram. Могу пойти после уроков в зал, поставить камеру, чтобы посмотреть потом на свои ошибки. Я выкладываю это и через некоторое время ещё раз выкладываю, чтобы увидеть результат.

— Может быть, гуляешь с подругами?

— Да, я гуляю с некоторыми девочками из академии, мы любим ходить кататься на аттракционах.

— Не было ли такого в твоей жизни, что ты занимаешься, занимаешься, занимаешься, и в какой-то момент тебе хочется взять и уехать на необитаемый остров, чтобы никакого Instagram, никаких занятий?

— Было, но для этого есть каникулы.

— Хорошо ли ты сходишься с людьми? Что происходит у вас в академии? Существует стереотип, что балерины следят за успехами друг друга, стекло подсыпают в пуанты…

— Нет, я этого не делаю. Конкуренция есть, но никто такого не делает, потому что за это могут даже отчислить.

— У вас дружный коллектив?

— Ну, все конкурируют.

— Академия имени Вагановой — культовое место, наверняка с ним связано много легенд, возможно даже мистических…

— Говорят, что когда мы плохо что-то делаем, Ваганова встает из гроба и приходит к нам. Педагоги нам так говорят.

— Ну вы, наверное, в это не верите?

— Конечно, нет.

— Может быть ты сама хочешь что-то сказать? Ответить на вопрос, который тебе часто задают в Instagram? Чтобы все услышали и больше не задавали.

— Часто пишут взрослые люди, что интернет может отбирать какое-то время, что он вредит… но я так не считаю. Благодаря ему я знакомлюсь с людьми из других стран, с которыми могу вообще не встретиться. Я не считаю это плохим. Там ты можешь практиковать язык и узнавать что-то новое о других людях.