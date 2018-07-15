Новинки: agile‑ежедневники для вселенского планирования

Катерина Лендгольд — бизнесвумен с 3 высшими образованиями в России и одним в США. Да не где-нибудь, а в самом Массачусетском технологическом институте (MIT). А еще она окончила школу бизнеса в Гарварде , основала собственную компанию, написала книгу и создала креативные ежедневники для тех, кто тоже хочет успевать все. Сейчас Катерине всего 27 лет. Вице-президентом компании она стала в 20. Это ли не повод обратить внимание на ее изобретение?

История создания

Представьте, что вы учитесь в американском университете и бизнес-школе, одновременно планируете свой личный стартап и не забываете про личную жизнь. Космос? Катерина тоже так подумала и решила изобрести систему, которая позволит успевать все. Для начала она мониторила все фишки тайм-менеджмента, а затем, собрав все знания воедино, создала agile-ежедневники в разном дизайне и с разным содержимым. У каждого ежедневника есть общее: 3 цели, спринт, благодарности, мониторинг привычек и место для ценных заметок.

3 цели и спринт

Возможно, вы уже знакомы с техникой Pomodoro — она удобна для всех желающих успевать главное. Катерина взяла ее за основу, когда думала над содержимым своих ежедневников. В результате она рекомендует ежедневно выбирать по 3 приоритетных задачи, которые нужно решить в первой половине дня. Отдых, удовольствия и другие дела оставляем на вечер. Решаем задачи не за один присест, а работаем по 25 минут, с небольшим перерывом.

Благодарности

Успех и счастье должны идти рука об руку. Не стоит себя бесконечно ругать и загонять в угол. Если вы решаете поставленные задачи, значит, вы — молодец и просто чудо-человек. Об этом и запишите в ежедневник. Важно видеть позитив в себе и в окружающих.

Контроль привычек

Хорошие привычки формируют успешную натуру. Мы всегда забываем, что обещали себе делать зарядку, пить меньше кофе и читать по книге в неделю. Ежедневник напомнит все. Там есть раздел для мониторинга привычек: начинайте с малого, но делайте это каждый день — сделайте 30-секундную планку, читайте по 10 страниц в день, откажитесь от вечернего кофе. Когда сделаете первые шаги, приступите к дальнейшему самосовершенствованию.

Заметки

Ваши заметки — это место для ценных идей, желаний, мечтаний, приятных планов. Там можно писать и рисовать, словом, делать все, что вам нравится. Это не менее важный раздел, который создан для формирования позитивного отношения к себе и всему окружающему.

Варианты дизайна

Катерина представила на наш суд несколько вариантов дизайна. Во-первых, обложка. Она может быть мягкой или твердой. Первый вариант очень удобно носить с собой. Его приятно держать в руках и можно хранить где угодно: в сумке, на полке, на столе. В ежедневниках с мягким переплетом есть держатель для страниц и отдел для визиток. Такие ежедневники представлены только в черном цвете.

Твердый переплет — исключительно настольная версия. Он смотрится солидно и может выступить в качестве презента. Цветовая гамма шире: есть и черные, и красные варианты. Кроме того, в ежедневнике с твердой обложкой есть 2 закладки-ляссе.

Еще есть небольшие различия в содержании. Например, в ежедневниках с твердым переплетом есть отдельная страничка для ритуалов, способствующих формированию полезных привычек или улучшению настроения.

Во всех представленных вариантах есть инструкция, которая поможет сформировать цели и заполнить поля правильно.