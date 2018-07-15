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Мирослав Ромащенко: ""Пиханины" в сборной России вообще не было"
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Мирослав Ромащенко: ""Пиханины" в сборной России вообще не было" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью «СЭ» рассказал, что его поразила обстановка в национальной команде во время чемпионата мира. По его словам, защитник Сергей Игнашевич пользовался огромным авторитетом.
Мирослав Ромащенко: «Сказал Игнашевичу: „Готов встать перед тобой на колени!“
— Кто еще вас поразил?
— Вся команда. Начиная от массажиста Николая Ларина и администратора Виктора Зинченко, которые в сборной еще со времен Олега Романцева, когда я сам играл в »Спартаке". Медицинский штаб, персонал. Кухня, женщины в Новогорске, которые стирали и убирали… И сами футболисты, естественно. Каждый был готов помочь команде вне зависимости от времени на поле, которое ему предоставят. Такого единения и понимания, к чему мы готовимся, невозможно было себе даже представить. Это не видели те, кто не был внутри коллектива, но все, кто в него входил, меня поймут.
— Правда, что Игнашевич записывал содержание всех упражнений?
— Не знаю. Но не удивлюсь. То, как человек подходил к своему состоянию, дает основания полагать, что он готовится к тренерской профессии очень серьезно.
— С самого начала было видно, что рядом с ним Илья Кутепов плечи расправляет?
— Рядом с ним многие чувствовали себя спокойнее и надежнее. Наблюдал это своими глазами. Одно дело, когда тобой недоволен тренер. Но, когда я играл, мне всегда было неприятно, когда более опытные партнеры высказывали претензии. И никому не хотелось услышать что-то подобное от Игнашевича — таков его авторитет. Он не словами, а собственной работой и отношением к делу заставлял ребят так же выкладываться и верить в успех, в то, что мы им даем.
— А кто-нибудь из опытных игроков жестко «пихал» молодым?
— В том-то и дело, что нет. «Пиханины» вообще не было. Были только слова поддержки в трудные минуты, когда что-то не получалось и надо было еще потерпеть. Это одна из ключевых вещей в том, чтобы игрок не ошибался и не опускал руки. Дорогу, как известно, осилит идущий, а не кричащий!
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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