Мирослав Ромащенко: «После полутора часа нагрузок Игнашевич сказал: „Хочу дальше продолжать!“

Мирослав Ромащенко: «Сказал Игнашевичу: „Готов встать перед тобой на колени!“

​— Правда ли, что Игнашевич в раздевалке после Хорватии подошел к Черчесову, обнял его и сказал: „Спасибо, что вы дали мне шанс так закончить карьеру“?

— Как правило, я в раздевалку в первые минуты не захожу — ни после первого тайма, ни после матча. Поэтому, если такие слова Сергея были произнесены, то до того, как я туда вернулся. Со своей же стороны скажу, что подобные слова Игнашевич сказал и мне. Для меня это было неожиданно, и эмоции еще были сильными. Я со многими футболистами работал, знаю игроков многих поколений. И ответил ему так: „Сергей, раньше мы с тобой были знакомы только заочно, вместе не работали. Но то, что увидел, меня поразило и восхитило. Снимаю шляпу перед тобой и даже готов встать на колени“. До этого, правда, не дошло. Мы просто обнялись.

— Что вас больше всего поразило и восхитило?