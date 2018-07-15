Ещё
Мирослав Ромащенко: «После полутора часа нагрузок Игнашевич сказал: „Хочу дальше продолжать!“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мирослав Ромащенко: «После полутора часа нагрузок Игнашевич сказал: „Хочу дальше продолжать!“ 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью «СЭ» отметил, что его поразили готовность и выступление на чемпионате мира 39-летнего защитника Сергея Игнашевича.
Мирослав Ромащенко: «Сказал Игнашевичу: „Готов встать перед тобой на колени!“
​— Правда ли, что Игнашевич в раздевалке после Хорватии подошел к Черчесову, обнял его и сказал: „Спасибо, что вы дали мне шанс так закончить карьеру“?
— Как правило, я в раздевалку в первые минуты не захожу — ни после первого тайма, ни после матча. Поэтому, если такие слова Сергея были произнесены, то до того, как я туда вернулся. Со своей же стороны скажу, что подобные слова Игнашевич сказал и мне. Для меня это было неожиданно, и эмоции еще были сильными. Я со многими футболистами работал, знаю игроков многих поколений. И ответил ему так: „Сергей, раньше мы с тобой были знакомы только заочно, вместе не работали. Но то, что увидел, меня поразило и восхитило. Снимаю шляпу перед тобой и даже готов встать на колени“. До этого, правда, не дошло. Мы просто обнялись.
— Что вас больше всего поразило и восхитило?
— Самоподготовка. То, что это профессионал высшей категории, мы знали. Но как человек готовится к каждой тренировке… Восстановление, работа в фитнес-зале перед каждым занятием, питание. На самих тренировках, причем на очень непростых, во время сбора в Австрии, Игнашевич бегал наравне с молодыми ребятами. Однажды была возможность чуть-чуть пораньше его освободить, чем других — буквально на семь минут. После полутора часа нагрузок. Но Сергей удивился и сказал: „Хочу дальше продолжать!“ (Игорь РАБИНЕР)
Спорт-Экспресс: последние новости
Все юные футболисты из затопленной пещеры в Таиланде спасены Тарасов стал отцом во второй раз Спасатели из Таиланда отказались использовать субмарину Илона Маска
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених15
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет41
Как менялся эталон идеального мужского тела
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет82
Наболело: «На коленях ползал — прости»
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение