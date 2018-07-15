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Ромащенко: «Сказал Игнашевичу, что готов встать перед ним на колени»
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Ромащенко: «Сказал Игнашевичу, что готов встать перед ним на колени» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Помощник главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал слухи о словах благодарности в адрес Станислава Черчесова со стороны защитника Сергей Игнашевича. Футболист завершил карьеру после выступления на чемпионате мира, куда был вызван в последний момент.
«Как правило, я в раздевалку в первые минуты не захожу — ни после первого тайма, ни после матча. Поэтому, если такие слова Сергея были произнесены, то до того, как я туда вернулся. Со своей же стороны скажу, что подобные слова Игнашевич сказал и мне. Для меня это было неожиданно, и эмоции еще были сильными. Я со многими футболистами работал, знаю игроков многих поколений. И ответил ему так: «Сергей, раньше мы с тобой были знакомы только заочно, вместе не работали. Но то, что увидел, меня поразило и восхитило. Снимаю шляпу перед тобой и даже готов встать на колени». До этого, правда, не дошло. Мы просто обнялись», — цитирует Игнашевича СЭ.
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