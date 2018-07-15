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16 смешных комиксов о том, как быть девушкой
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16 смешных комиксов о том, как быть девушкой 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 49 минут назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Пруденс — иллюстратор и автор серии комиксов «Планета Пруденс» (planetprudence). Каждый эпизод основан на событиях из реальной жизни. Случаются и неловкие, и даже глупые ситуации, но девушку это не останавливает. Она ничего не приукрашивает: если есть лишний жирок на боках и привычка наедаться на ночь вкусненьким — значит, так и рисуем. Такие мы, девочки.
Пруденс создает эти комиксы, чтобы напомнить девушкам: вы не одиноки, я понимаю ваши проблемы, я тоже с этим сталкивалась. К тому же смех — отличный способ справиться с трудностями, правда?
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