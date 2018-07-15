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«Самоутверждаетесь так?»: Любовь Толкалину порицают за откровенные фото
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«Самоутверждаетесь так?»: Любовь Толкалину порицают за откровенные фото 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
Тяга 40-летней Любови Толкалиной к обнажению уже давно известна ее поклонникам, которые воспринимают эскапады женщины практически как само собой разумеющееся. Однако многие недоумевают — что движет успешной и состоявшейся актрисой, вновь и вновь выставляющей свое тело на всеобщее обозрение.
На очередном обнаженном снимке актриса предстала со спины, не показав практически ничего лишнего, но не преминула отметить, что на фото она полностью обнажена, поскольку в пшенице иначе никак — природа требует природы. Скорее всего, публикация не вызвала бы особенного ажиотажа, поскольку не стала чем-то необычным для Толкалиной, но актриса заявила, что «у аудитории начинается заворот гортани от желания высказать свое неудовольствие… самыми грязными словами, иногда кажется, что пишут не люди, а демоны глухонемые. у СМИ — только одно желание — поживиться за чужой счет», чем и спровоцировало очередной виток недовольства публики.
Конечно, форма актрисы вполне позволяет ей выставлять на всеобщее обозрение подобные пикантные снимки, что и отметили преданные поклонники, сравнив фото с прекрасной картиной и отметив, что в нем нет ни грамма пошлости. Однако критически настроенные люди, не объятые слепой любовью к кумиру, никак не могут понять — зачем весьма успешной зрелой женщине подобные публичные фото? которым самое место в личном архиве? «Нет, я ничего против не имею, но все равно возникает вопрос,:для чего? Ну если сможете объяснить тогда пожалуйста» «Это уже смахивает на эксгибиционизм. После развода вас просто понесло» «Гармония с природой была бы— будь вы в русском сарафане! А обнаженного тела очень много стало…Пошло!» «Слишком любите оголяться. Самоутверждаетесь так? Глупо. Никому ничего не надо доказывать. Вы хороши, но с кучей комплексов по-видимому. чтобы восхищаться природой и любить ее не надо раздеваться. Раздеваться надо только для любимого мужчины.» «У всех своя картина жизни в голове!Но если на то пошло, может тогда вернемся к фиговым листам и залезем обратно на дерево, к черту условности» Кстати, заодно Любовь высказала желание завести отдельный аккаунт для снимков в стиле ню, и в этом ее кое-кто поддержал. Интересно, задумывается ли актриса, кто может стать основной аудиторией подобной страницы?
Актриса уже не впервые решает в полной мере прочувствовать единение с природой, обнажившись посреди чистого поля в компании не менее смелой женщины и встретив рассвет в день летнего солнцестояния.
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