5 оригинальных способов сжечь калории

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Отговорки, что в спортзал вы не ходите, потому что «надо найти время, и потом туда идти все в горку, да против ветра и босиком по снегу» здесь неприменимы.

1. ПЕШКОМ-ПЕШКОМ

На работу, в магазин, в гости — не поленитесь и пройдите две-три остановки автобуса пешком. Ходьба прекрасный, доступный каждому способ поддерживать себя в форме. Вы будете удивлены, но зачастую на ожидание транспорта и поездку мы тратим столько же, сколько на пешеходную прогулку.

2. ДОМАШНЯЯ УБОРКА

Далеко не для всех это любимое занятие, поэтому попробуйте получить удовольствие от осознания, что вы попутно занимаетесь легким фитнесом. Протирая пыль, наклоняясь и разгибаясь, отжимая тряпки руками, вы тренируете мышцы совершенно бесплатно, но дома, а не под руководством тренера.

3. БОЛЬШЕ СЛОВ

Знаете ли вы, что стоя сжигаете на 50% больше калорий, чем сидя? В следующий раз, когда будете общаться с подругами или родственниками по телефону, вставайте и ходите по комнате, а не сидите в кресле.

4. ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

Хотя каждой клеточкой вы активно сопереживаете происходящему на экране, мышцы в этот момент практически бездействуют. Нет, мы сейчас не про мышцы челюстей, есть за просмотром вредно.

Почему бы не перелечь с дивана на пол и не смотреть телевизор, потягиваясь и меняя позы? Растяжка мышц снимает стресс, и, как бы парадоксально это ни звучало, лежать на твердом полу затратнее по калориям, чем сидеть на мягком диване.

5. ПЕРЕСЯДЬТЕ НА ВЕЛОСИПЕД

Не хочется выходить из дома, потому что окрестности уже приелись? Возьмите велосипед и отправьтесь на прогулку туда, где вы еще не гуляли. За время обычной пешей прогулки вы сожжете больше калорий и получите массу новых впечатлений.