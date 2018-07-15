Ещё
5 оригинальных способов сжечь калории
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 оригинальных способов сжечь калории 

Домашний очаг 47 минут назад
Фото: Домашний очаг
GettyImages
Отговорки, что в спортзал вы не ходите, потому что «надо найти время, и потом туда идти все в горку, да против ветра и босиком по снегу» здесь неприменимы.
1. ПЕШКОМ-ПЕШКОМ
На работу, в магазин, в гости — не поленитесь и пройдите две-три остановки автобуса пешком. Ходьба прекрасный, доступный каждому способ поддерживать себя в форме. Вы будете удивлены, но зачастую на ожидание транспорта и поездку мы тратим столько же, сколько на пешеходную прогулку.
2. ДОМАШНЯЯ УБОРКА
Далеко не для всех это любимое занятие, поэтому попробуйте получить удовольствие от осознания, что вы попутно занимаетесь легким фитнесом. Протирая пыль, наклоняясь и разгибаясь, отжимая тряпки руками, вы тренируете мышцы совершенно бесплатно, но дома, а не под руководством тренера.
3. БОЛЬШЕ СЛОВ
Знаете ли вы, что стоя сжигаете на 50% больше калорий, чем сидя? В следующий раз, когда будете общаться с подругами или родственниками по телефону, вставайте и ходите по комнате, а не сидите в кресле.
4. ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ
Хотя каждой клеточкой вы активно сопереживаете происходящему на экране, мышцы в этот момент практически бездействуют. Нет, мы сейчас не про мышцы челюстей, есть за просмотром вредно.
Почему бы не перелечь с дивана на пол и не смотреть телевизор, потягиваясь и меняя позы? Растяжка мышц снимает стресс, и, как бы парадоксально это ни звучало, лежать на твердом полу затратнее по калориям, чем сидеть на мягком диване.
5. ПЕРЕСЯДЬТЕ НА ВЕЛОСИПЕД
Не хочется выходить из дома, потому что окрестности уже приелись? Возьмите велосипед и отправьтесь на прогулку туда, где вы еще не гуляли. За время обычной пешей прогулки вы сожжете больше калорий и получите массу новых впечатлений.
Домашний очаг: последние новости
Как сжечь 2000 калорий за уборкой Уборка по-японски, или Как избавиться от ненужных вещей и не пожалеть об этом Как заснуть в жару – если в комнате нет кондиционера
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца2
Как менялся эталон идеального мужского тела6
Наболело: «На коленях ползал — прости»4
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет41
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет79
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение