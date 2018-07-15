«Летом надо затонуть, выпить, закусить, налюбоваться красотой и жениться»

Виктория, будущий тату-мастер: «За это лето мы много что успели сделать. Спланировали нашу свадьбу, я решила, что буду развиваться творчески и продолжу обучаться на татуировщика. Именно летом решили жениться, потому что моя подружка сказала, что она сможет приехать из другого города только летом, в середине лета. Самая середина лета — это пятница, 13-е. Так как мы люди не суеверные и очень любим всякую крипоту, мы подумали: почему бы и не пятница, 13-е? Все избегают этой даты, а мы думаем, что это самое счастливое число.

До конца лета главное — не умереть от жары. Я ненавижу жару. Обычно я лежу дома, не выхожу на улицу. Видите, у меня такой компьютерный загар? Самый большой мой летний план — вот он, осуществлю его сегодня. Ну и думаем, съездим ещё куда-нибудь отдохнуть. Но на самом деле у меня большие планы на осень. Осенью я хочу везде покататься, концерты посмотреть».

Мария, студентка НГТУ: «Этим летом я планирую поработать официанткой и поехать домой отдыхать. Заработать деньги на хороший отдых дома, в Караганде. Там погода лучше, а финансово затруднять родителей не хочется. Думаю на Балхаш с друзьями поехать. Это озеро недалеко от Караганды. Там солёная вода, очень тепло и приятно. Считаю, что летом надо обязательно посетить место, в котором ты никогда не был. Я, скорее всего, это сделаю. Хочу забраться на самую высокую точку на Балхаше. Главный летний план я выполнила — закрыла летнюю сессию. А вообще я вот такую жару не очень люблю. Ношу с собой прохладную воду, влажные салфеточки. И хожу в кофте чаще всего, потому что не люблю загорать».

Александр, инженер: «Летом надо затонуть, выпить, закусить, отпраздновать, натанцеваться, налюбоваться красотой, ну если не замужем, то жениться. Я за это лето уже наездился по командировкам. И в понедельник опять уезжаю. А вообще этим летом я планирую ремонт закончить в квартире».

Мария, продавец-консультант: «Отдохнуть надо успеть. Отдых может быть разным — это и общение с другими людьми, новые знакомства, поход на пляж или адреналин. Но отдых обязательно должен быть. Я пока успела только сходить на пляж и познакомиться с новыми людьми. Планов не строила, лето по течению у меня идёт. Вот прошлое лето я почти не помню, потому что работала без отдыха, лета у меня не было. А в этом году я летом отпуск специально взяла, чтобы отдохнуть».

Антон, управляющий, и Максим, менеджер, работают в общепите: «Надо обязательно съездить на Алтай отдохнуть. Или хотя бы куда-нибудь съездить. Мы пока работаем. У нас есть проект, который мы пытаемся осуществить. Это наша задумка давнишняя, поэтому с начала лета туда все силы, на отдых остаётся немного времени. Ещё летом надо обязательно поесть шашлык. Такого шашлыка, как летом, ты не поешь нигде. Дача, друзья, пиво… И арбуз с дыней надо успеть попробовать. Мы вот арбуз ещё не ели. Говорят, в августе их есть можно. И ещё за лето ни разу не искупались. Только на Алтае, в бассейне, но это не считается».

Арина, школьница: «Я успела съездить в лагерь, была у нас на Обском море. За границу не ездила, зато по набережной новой погуляла. До конца лета надо успеть нагуляться. Чтобы зимой, когда холода, не хотелось ходить и можно было спокойно сидеть дома. Всё, что я планировала, я уже сделала. Ещё в планах побывать на Алтае. И наверное, я поеду».

Кирилл, специалист отдела продаж: «Кто не накупался, обязательно нужно это сделать. И надо просто наслаждаться летом. Самое запоминающееся — это то, как я провёл выходные на море с палаткой, друзьями: шашлычки, отдых, природа, всё как надо. Я сам из Красноярска, в Новосибирск тоже не отдыхать приехал, а по работе. Когда я сюда ехал, говорили, что у вас дожди, холод. Только приехал, привёз с собой жару. Так что можете не благодарить, это я от чистого сердца. Сейчас в планах только работа. После университета некогда отдыхать, нужно добиваться своих целей. А так, если удастся, всё равно буду ждать любой повод, чтобы на отдых какое-то время уделить».

Татьяна, безработная: «До конца лета надо успеть загореть и похудеть, чем мы с подругой сейчас и занимаемся. Ещё не пришли в форму. Отдохнуть успела в Новосибирске. Много парков, аттракционов, Обское море. Ещё можно сменить работу, что я и сделала. (Смеётся.) Пока я в поисках [работы]. Раньше в аптеке работала, сейчас пока ещё не решила для себя, что я хочу. Просто отдыхаю. Прошлое лето я работала, поэтому в этот раз решила отдохнуть и уволиться. Планирую успеть съездить на Алтай».

Кирилл, библиотекарь: «До конца лета главное — не накормить всех комаров. На лето не строю никаких планов, оно ничем у меня не отличается от других времён года. Я лето не люблю — насекомых много, жарко. С этим никак не справишься, страдать приходится. Я люблю осень, весну и немножко зиму. Но не лето».

Ольга, домохозяйка: «Надо съездить на море, гулять больше на природе. За это лето мы с семьёй успели переехать из Самары в Новосибирск, по работе мужа. Новосибирск очень хороший город, мне понравился. Много интересных мест, есть где погулять. Люди более доброжелательные, намного лучше, чем в Самаре. В Самаре — злее. На лето у нас не было никаких планов. Переезд — и тот получился спонтанным. Вот прошлое лето мне запомнилось: мы с дочкой Варварой первый раз поехали на море».

Читайте также: Знойные лагуны Толпы новосибирцев улеглись на пляжах — они рассказали НГС, что их бесит в местном море.