Грудь Бритни Спирс выпала из очень откровенного концертного костюма

36-летняя певица выходит на сцену во все более откровенных костюмах, в которые не умещаются ее пышные формы.

На этот раз Бритни Спирс выступила в Оксон Хилл, штат Мерилэнд. Во время исполнения композиции Do Somethin певица появилась перед публикой в очень странном наряде — колготках, боди в стиле БДСМ, которое едва прикрывало ее интимные места, и черных чулках. В какой-то момент грудь Бритни выскочила из концертного костюма.

Самой Бритни Спирс не привыкать к подобным конфузам. У певицы регулярно во время концертов расстегиваются слишком тесные наряды, спадают лямки и обнажается лишнее. А вот поклонники, обсуждая в Сети очередной эффектный выход полуголой Спирс, советует ей выбирать более скромные концертные костюмы и поменьше из них выпрыгивать. Некоторые отметили, что Бритни неплохо было бы похудеть, а другие вообще отметили, что в очень неудачных костюмах она выглядит как стареющая стриптизерша.

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Фото:Instagram, Global Look Press