Собчак озвучила свои мысли о Чемпионате мира по футболу. И с ней многие согласились

Чемпионат мира по футболу подошел к концу. На своих страницах в микроблогах итоги подводят многие артисты. Каждый из них отмечает, что праздник спорта удался на славу, организация была на высочайшем уровне и жалеют, что месяц прошел быстро.

Ксения Собчак написала слова, с которыми сложно не согласиться. Она отметила, что футбольный праздник коснулся даже тех, кто равнодушен к этому виду спорта. За время проведения этого мероприятия изменился не только город, но и люди. Москвичи стали доброжелательными к своим и иностранцам, миролюбивыми и толерантными. Собчак призвала оставаться такими же. «Это был прекрасный чемпионат. И нам ничего не мешает быть такими же улыбчивыми и доброжелательными к чужим, к иностранцам не только во время чемпионата. Давайте продолжим жить так, как жили этот месяц. И пусть Москва всегда будет такой красивой и гостеприимной, и пусть милиция улыбается, и вообще, мы будем миролюбивыми и толерантными не только для чужих, и на экспорт, но для своих. Каждый день. Спасибо за лучший хэппенинг этого лета!», — написала она на своей странице в микроблоге.

В большинстве своем ее поддержали подписчики. Иностранные болельщики действительно оказали благоприятное воздействие на наших людей. Они стали чаще улыбаться, смотреть по сторонам, общаться и выходить на улицы. «Мы всегда такие доброжелательные, и не только на ЧМ!», Мне вот тоже Очень понравилось, как в Сочи дела обстояли! И гордость за страну даже, именно за то, как народ встретил чемпионат и иностранцев", — пишут в комментариях к публикации Ксении.