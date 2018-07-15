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Каким был свадебный ритуал у шорцев
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Каким был свадебный ритуал у шорцев 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
На рубеже XIX и XX веков существовало два варианта свадебного обряда у представителей данного этноса — умыкание («кыс аларга») и сватовство («уда»). Наиболее длительный из них проходил в несколько этапов и начинался он с церемонии сватовства.
За два — три года до заключения молодыми брачных уз, сваты трижды приходили в дом невесты. Во время первого посещения они предлагали семье будущей невесты сродниться. Непременным атрибутом был традиционный спиртной напиток — арака, который приносили с собой родственники жениха.
Размеры калыма
Целью второго визита становилось назначение даты, когда обе семьи смогут обсудить размер калыма. Участие жениха в этой беседе было обязательным условием, чтобы у родителей невесты не возникло подозрений, что подготовка к свадьбе происходит без его согласия. Третье посещение было заключительным. Предварительно поторговавшись, семья жениха договаривалась с будущей родней о размере калыма и оставляла задаток, после чего жених в любое время мог забрать невесту из родительского дома.
Для молодых ставили специальную свадебную юрту-балаган («одаг») из березовой коры и веток, в которой они должны были провести три дня. В одаг не приносили старые предметы обихода и одежду, боясь, что с ними может проникнуть злой дух — айна. При помощи огнива, жених должен был развести костер в свадебном балагане. В этом незатейливом процессе большое значение имела скорость, с которой новобрачный высечет искру.
Сжечь одаг
Быстрый результат сулил молодожёнам благополучную семейную жизнь, а по количеству ударов о камень, определяли, сколько у него будет жен. Невеста преподносила в дар гостям медные кольца, которые она собирала с детства, а также вместе с женихом угощала его родственников и принимала подарки.
Покидая свадебную юрту по окончании трехдневного пира, молодые супруги при помощи тлеющих поленьев из догорающего очага поджигали её. Сожжение одага имело глубокий сакральный смысл в свадебной церемонии шорцев. Огонь преграждал дорогу злому духу айна, не позволяя ему последовать за молодоженами.
Стоит напомнить, что был и другой, более быстрый способ привести молодую жену к свадебному балагану — умыканием («кыс аларга»). С согласия невесты жених с друзьями похищал её и привозил в дом своих родственников по материнской линии. И уже на следующее утро происходила финальная часть обряда (аналогичная заключению брака сватовством) с возведением одага.
Элементы свадебного ритуала и по сей день широко используются молодыми представителями кузнецких татар-шорцев. Это очень важно, ведь древние традиции своего народа, передаваемые из поколения в поколение, дают возможность сохранить национальную идентичность.
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