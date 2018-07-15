Шаг вперед! Приянка Чопра впервые прокомментировала роман с Ником Джонасом

Слухи о том, что сердце Ника Джонаса (25) покорила индийская красавица Приянка Чопра (35), появились в мае. Сначала звезды вместе пришли на бал Института костюма Met Gala, а после их несколько раз заметили на свидании.

С тех пор Ник и Приянка открыто флиртуют в соцсетях, путешествуют вместе и уже познакомились с семьями друг друга. А теперь их отношения, можно сказать, вышли на новый уровень!

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Недавно Чопра впервые заговорила о Джонасе в интервью People, а точнее, об их поездке на родину актрисы. «Мы узнаем друг друга. Я думаю, это был отличный опыт для него. Он тоже так считает. Думаю, ему очень понравилось в Индии. Там очень красиво. Он прекрасно провел время», — призналась Приянка.

Ждем ответных действий от Ника.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shag-vpered-priyanka-chopra-vpervye-prokommentirovala-roman-s-nikom-dzhonasom/