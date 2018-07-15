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По Новосибирску промчались байкеры с невестами
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По Новосибирску промчались байкеры с невестами 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
15 июля новосибирские байкеры провели необычную акцию: они проехали по Новосибирску с невестами в свадебных нарядах.
Байкеры собрались в 14:00 на площади Ленина, откуда проехали на набережную Оби, а затем — к городскому аэропорту.
В необычном байкерском пробеге, по наблюдениям корреспондента НГС, приняли участие около 30–40 байкеров и порядка 20 девушек, одетых в свадебные наряды и фату.
Байкерский сезон в этом году открылся 19 мая — его открыли, несмотря на снег. А в июне президент новосибирского клуба 99 percent Константин Нельзин представил 40-минутный фильм-отчёт о путешествии байкеров по Европе.
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