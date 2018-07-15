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Как избавиться от белых пятен дезодоранта на одежде
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Как избавиться от белых пятен дезодоранта на одежде 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Как предотвратить: 1. Большинство антиперспирантов содержат соли алюминия (обычно хлорид алюминия), которые прекрасно справляются с блокировкой работы потовых желез, но оставляют пятна. Выбирая антиперспирант, смотрите на его состав на этикетке. Если там не указан алюминий в любом виде, шанс, что пятен не останется — выше.
2. Антиперспиранты в виде спреев должны полностью высохнуть на теле, прежде чем вам можно будет одеваться. Если вы перейдете на роликовые дезодоранты, проблема уменьшится. Вопрос исключительно в летучести активных веществ. 3. Не используйте твердые дезодоранты: они склонны крошиться при нанесении и оставлять крупные фрагменты, которые будут пачкать ткань. Если вы обнаружили пятна: 1. Натяните колготки на ладонь и энергично потрите пятно. Оно исчезнет, вау! 2. Если пятно свежее, и вы только что посадили его на ткань, вы можете оперативно протереть пятно влажной салфеткой, пока оно не впиталось. 3. Перед стиркой одежды с пятнами от антиперспиранта промойте следы под холодной водой, и только потом запускайте стирку. 4. Если пятна все равно остались, залейте их винным уксусом и потрите старой зубной щеткой. После этого оставьте пятна отмокать в уксусе на ночь, а утром постирайте. По материалам Good Housekeeping
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