У самого синего моря

Сегодня героем нашей постоянной рубрики стала обладатель статуса «Московский врач», кандидат медицинских наук, практикующий врач-акушер Мария Пониманская.

— Со стороны может показаться, что я прагматик из прагматиков, на самом деле я романтик.

— Иногда мой рабочий день длится 36 часов.

— У меня катастрофически не хватает времени, но если оно находится — бегу на шопинг, потому что люблю модные вещи.

— В одежде я предпочитаю деловой стиль, но если еду в отпуск, конечно, выбираю самые короткие шорты.

— Я очень люблю лето и тепло. Меня угнетает долгая зима, когда нужно надевать много-много одежды. Я страдаю, что нельзя все время носить летние вещи, которых у меня много. А зимой ходишь и ходишь в одном пальто.

— Люблю синий цвет и все его оттенки, он преобладает в моем гардеробе. Да что там, у меня даже рабочая форма синяя.

— Фирменного рецепта у меня нет, потому что готовить я не люблю. Потому что пока готовишь, напробуешься — и есть не хочется. А я за стол хочу садиться с аппетитом.

— Я стараюсь питаться правильно: овощи на пару, фрукты, нежирное мясо.

— После рождения ребенка шесть лет старалась вырваться к морю. Недавно были в Израиле, съездили в Иерусалим. Показала дочке святыни разных религий, попыталась разъяснить что к чему.

— Море — это кайф. Люблю смотреть на него на рассвете и закате. Я всегда мечтала жить у моря, но рядом с Москвой моря нет.

— Дочка исполняет мою несбывшуюся мечту — занимается спортом. В группе у них шесть девочек, после растяжки они все плачут. Но моя Дашка плачет меньше всех…

— Меня не взяли в балерины из-за высокого роста. А мне так нравилось танцевать!

— В детстве я была зачислена в школу олимпийского резерва по легкой атлетике, но когда встал вопрос о переводе меня в спортшколу, родители не разрешили, мне надо было учиться.

— Когда дочка выполняет сложные трюки, мое сердце екает. Но спорт дисциплинирует. И если тренер заметит у Даши способности и переведет на усиленные тренировки, а она захочет идти к своей мечте, я не буду препятствовать.

— Жить вообще опасно.

— Мы с мужем сразу поняли, что мы «оба из ларца, одинаковых с лица». Мы два жизнерадостных болтуна из серии «кто кого переговорит».

— Я, наверное не самодостаточный человек. Мне нужно, чтобы рядом кто-то был, чтобы общаться. Поэтому у нас дома всегда много гостей.

— Наша дочка взяла поровну качеств и от мамы, и от папы. Она коммуникабельная, веселая.

— В отпуске я не пользуюсь транспортом, стараюсь как можно больше ходить. В этот раз мой рекорд составил 16 км в день, это не так много, но с детьми, поверьте, достаточно.

— Мой спорт — это бег на работе с этажа на этаж.

— Любимая работа и семья — это и есть моя жизнь.

ДОСЬЕ

Мария Пониманская — кандидат медицинских наук, заведующая родовым отделением, врач — акушер-гинеколог Городской клинической больницы имени Сергея Боткина Департамента здравоохранения Москвы. Инструктор-преподаватель в медицинском симуляционном центре. Проходила зарубежную стажировку в госпитале Хадасса (Израиль), в университетской клинике Эрлаген (Германия).