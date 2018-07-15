Фраза «Давай поженимся» заставила костромича взяться за ружье

Житель Красносельского района наглядно показал возлюбленной свое нежелание жениться. По информации пресс-службы регионального УМВД, семейная драма развернулась в одном из сел района еще в начале декабря.

В один из декабрьских вечеров двое возлюбленных согревались алкоголем. Пара жила вместе уже 15 лет, и под воздействием горячительных напитков женщина решилась все-таки намекнуть любимому, что пора бы уже прикупить ей белое платье и пойти в ЗАГС.

Мужчина сначала мягко отнекивался, пытался перевести разговор, но дама, уже представившая себя в подвенечном наряде, не отступала. Тогда нерешительный красносел достал из закромов охотничье ружье и начал демонстративно подсыпать порох в патроны.

После этого вернулся, чтобы продолжить разговор о свадьбе, приставив ствол ружья к виску подруги.

Перепугавшись не на шутку, женщина вызвала полицию.

Теперь вместо шикарных свадебных блюд, красноселу, возможно придется есть тюремную еду. Против него завели уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Возможно, лучше бы он все-таки женился.