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Фраза «Давай поженимся» заставила костромича взяться за ружье
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Фраза «Давай поженимся» заставила костромича взяться за ружье 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Житель Красносельского района наглядно показал возлюбленной свое нежелание жениться. По информации пресс-службы регионального УМВД, семейная драма развернулась в одном из сел района еще в начале декабря.
В один из декабрьских вечеров двое возлюбленных согревались алкоголем. Пара жила вместе уже 15 лет, и под воздействием горячительных напитков женщина решилась все-таки намекнуть любимому, что пора бы уже прикупить ей белое платье и пойти в ЗАГС.
Мужчина сначала мягко отнекивался, пытался перевести разговор, но дама, уже представившая себя в подвенечном наряде, не отступала. Тогда нерешительный красносел достал из закромов охотничье ружье и начал демонстративно подсыпать порох в патроны.
После этого вернулся, чтобы продолжить разговор о свадьбе, приставив ствол ружья к виску подруги.
Перепугавшись не на шутку, женщина вызвала полицию.
Теперь вместо шикарных свадебных блюд, красноселу, возможно придется есть тюремную еду. Против него завели уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Возможно, лучше бы он все-таки женился.
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