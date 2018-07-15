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Звезда «Универа» Арарат Кещян показал фото и видео отдыха с женой и дочками
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Звезда «Универа» Арарат Кещян показал фото и видео отдыха с женой и дочками 

Letidor.ru 51 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Актер охотно делится с публикой теплыми кадрами из Греции.
Комедийный актер, радио— и телеведущий, экс-участник команды КВН РУДН, звезда ситкома «Универ» Арарат Кещян в настоящий момент наслаждается заслуженным отпуском с женой и дочками. Мужчина охотно показывает многочисленным поклонникам яркие фото и видео из отпуска в Греции.
Также актер признается, что обе его дочки — не прочь поплескаться в воде:
Радует то, что в вопросе воды обе царицы больше в отца, чем в мать. Катю если и загонишь в воду, то только путем угроз, шантажа и манипуляций.
Публикация от Ararat Keshchyan 🇬🇧⚽️😈MU (@araratkeshchyan)
12 Июл 2018 в 1:47 PDT  Публикация от Ararat Keshchyan 🇬🇧⚽️😈MU (@araratkeshchyan)
10 Июл 2018 в 4:24 PDT  Публикация от Ararat Keshchyan 🇬🇧⚽️😈MU (@araratkeshchyan)
7 Июл 2018 в 2:43 PDT  Супруга Арарата Кещяна также делится в своем микроблоге солнечными кадрами семейного отпуска. И даже демонстрирует прекрасную фигуру (очевидно, за 8 месяцев женщине удалось полностью восстановить форму).
Кто-то у меня очень активно просил фото в купальнике. Только я не совсем поняла чью — мою или Дианину. Поэтому, вот, мы вместе. P. S. : Мужа еле уговорила сфотать, потом еле выпросила разрешения выложить,
— подписала Екатерина Кещян размещенный снимок в бикини.
Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)
14 Июл 2018 в 4:56 PDT  Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)
12 Июл 2018 в 11:26 PDT  Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)
11 Июл 2018 в 9:55 PDT  Напомним, Арарат Кещян с 2013 года женат во второй раз, его избранница — бизнесвумен Екатерина Шепета. В 2014 году супруги впервые стали родителями: на свет появилась малышка Ева. Диана, младшая дочь пары, родилась осенью 2017 года.
Фото: Instagram
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