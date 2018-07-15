Звезда «Универа» Арарат Кещян показал фото и видео отдыха с женой и дочками

Актер охотно делится с публикой теплыми кадрами из Греции.

Комедийный актер, радио— и телеведущий, экс-участник команды КВН РУДН , звезда ситкома «Универ» Арарат Кещян в настоящий момент наслаждается заслуженным отпуском с женой и дочками. Мужчина охотно показывает многочисленным поклонникам яркие фото и видео из отпуска в Греции.

Также актер признается, что обе его дочки — не прочь поплескаться в воде:

Радует то, что в вопросе воды обе царицы больше в отца, чем в мать. Катю если и загонишь в воду, то только путем угроз, шантажа и манипуляций.

Публикация от Ararat Keshchyan 🇬🇧⚽️😈MU (@araratkeshchyan)

12 Июл 2018 в 1:47 PDT Публикация от Ararat Keshchyan 🇬🇧⚽️😈MU (@araratkeshchyan)

10 Июл 2018 в 4:24 PDT Публикация от Ararat Keshchyan 🇬🇧⚽️😈MU (@araratkeshchyan)

7 Июл 2018 в 2:43 PDT Супруга Арарата Кещяна также делится в своем микроблоге солнечными кадрами семейного отпуска. И даже демонстрирует прекрасную фигуру (очевидно, за 8 месяцев женщине удалось полностью восстановить форму).

Кто-то у меня очень активно просил фото в купальнике. Только я не совсем поняла чью — мою или Дианину. Поэтому, вот, мы вместе. P. S. : Мужа еле уговорила сфотать, потом еле выпросила разрешения выложить,

— подписала Екатерина Кещян размещенный снимок в бикини.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

14 Июл 2018 в 4:56 PDT Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

12 Июл 2018 в 11:26 PDT Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

11 Июл 2018 в 9:55 PDT Напомним, Арарат Кещян с 2013 года женат во второй раз, его избранница — бизнесвумен Екатерина Шепета. В 2014 году супруги впервые стали родителями: на свет появилась малышка Ева. Диана, младшая дочь пары, родилась осенью 2017 года.

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!