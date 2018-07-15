Олег Газманов с супругой отмечают «хрустальную» свадьбу

Сегодня один из популярнейших певцов российской эстрады, звезда 90-х Олег Газманов и его жена Марина отмечают годовщину — так называемую «хрустальную» свадьбу. Об этом избранница артиста рассказала поклонникам в «Инстаграмме».

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Несмотря на то, что Газмановы женаты пятнадцать лет, знакомы они еще дольше — все тридцать! Марина Муравьева — вторая жена легендарного исполнителя патриотических песен. Она родилась в Воронеже и получила высшее экономическое образование. Сегодня прекрасная блондинка является не только светской львицей, но и заботливой женой, примерной мамой — одним словом, хранительницей семейного очага. Марина Михайловна поделилась с подписчиками своими рецептами семейного счастья. Главное в них — мудрость, и не только женская, а обоюдное умение понимать, чувствовать и доверять друг другу. Не стоит притворяться самому или рисовать себе вымышленный образ партнера, а потом удивляться, что супруг не соответствует ожиданиям.

«Жалко, что у нас нет традиции писать и потом говорить друг другу клятвы! А я бы вообще поменялась местами, написала бы -ПОКЛЯНИСЬ: и дальше рассказала бы очень много о себе. А ты бы о себе. Может бы так люди по-настоящему узнавали друг друга, а не придумывали себе идеальных, любили бы своих настоящих. А то через пару лет прилетает: -Ах, ты не любишь футбол и кататься на горных лыжах! А с другой стороны: -А ты так и не вырастишь из мальчишки, вот досадно! Упс, и что делать? Да принять и любить сколько жить вам осталось!»

Записи Марины всегда радуют подписчиков — они восхищаются ее красотой, умом и женственностью. И в этот раз новый пост никого не оставил равнодушным. «Самая красивая пара. Олег с вами омолодился», «Он тебя в прошлой жизни еще приметил», «Девушки, вот эта психолог — просто гений», «Потрясающие! Счастья вам! Красивая пара, красивые дети, красивая семья!» — наперебой пишут фолловеры.

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