Долгий ящик. Почему человека одолевают лень и прокрастинация

Отложить на завтра то, что можно сделать сегодня, — такой алгоритм действий человечество выбирает столько времени, сколько существует. Как задушить в себе Обломова и брата его Манилова и всегда ли нужно это делать, разбиралась «Вечерка».

Явление, отлично знакомое многим, известно человечеству с незапамятных времен, хотя научным термином оно обзавелось сравнительно недавно. Лишь в 1977 году психолог Поль Рингенбах, опубликовавший серьезную научную работу на эту тему, подарил ему зубодробительное для русского уха наименование — прокрастинация (от англ. «procrastination» — «задержка», «откладывание»).

Как это выглядит на практике? В пятницу вы ложитесь спать с четкой установкой: завтра с самого утра принимаюсь за покраску батареи — сколько можно глядеть на это облупившееся нечто, сто раз ведь собирались облагородить! Наступает утро субботы, вы решительно достаете краску и кисточку, после чего начинаете мастерить себе из газеты малярную шапку (при покраске батареи она, конечно, вряд ли пригодится, но традиции — наше все). На газетной странице вы случайно замечаете заметку о пользе какао, начинаете ее изучать, вспоминаете, что давненько не делали себе напиток детства, идете с бумажной заготовкой на кухню, обнаруживаете, что какао там осталось с гулькин нос, а значит, надо пополнить запасы. Потратив полчаса на покупку всякой необходимой всячины («Глупо тащиться ради одной пачки»), вы возвращаетесь домой, варите свое какао, дочитывая так и не ставшую шапкой газету, и узнаете, что правитель ацтеков Монтесума II ежедневно выпивал по 20 чашек «чоколатля». Столь неординарная личность, естественно, не может оставить вас равнодушным. Поэтому вы, прихватив кружку, садитесь к компьютеру («Вот допью и примусь за покраску»), чтобы узнать про древнего шокоголика побольше. Прочитав про реформы, военные походы, всех жен, детей, друзей, врагов и бесславную гибель легендарного правителя, вы кликаете на очередную ссылку, из которой узнаете про онлайн-игру с интригующим названием «Империя Монтесумы». Не имея никакой возможности отказать себе в удовольствии побыть императором хотя бы полчасика, вы начинаете строить виртуальное государство и гдето в третьем часу ночи вдруг осознаете, что скоро уже рассвет, империя так и не достроена, вы уже давно не на троне, а в кабине танка, мочите в сетевом побоище противников, и лишь сложенная треугольником газета напоминает о чем-то важном, неотложном… Ах да, батарея! Что ж, утром надо будет взяться за покраску…

Дамоклов меч дедлайна

В принципе, бог с ней, с батареей. В конце концов, можно нанять маляра, а выходные на то и дадены, чтобы чуть полениться. Беда, когда тяга к откладыванию превращается в обычное «рабочее» состояние, в котором человек пребывает большую часть времени.

К слову, лень — это совсем не о том. Лентяю не только в лом что-то делать, но и глубоко фиолетово на последствия своей лени.

Прокрастинатор, наоборот, прекрасно осознает всю важность и срочность работы, но не делает ее, находя все новые причины для откладывания, мотивы для самооправдания и поводы для угрызений совести. Когда же оказывается, что дедлайн уже на подходе, он либо отказывается от запланированного, либо справляется с задачей в авральном темпе, естественно, положив при этом на алтарь сроков качество.

По статистике, подобных людей становится все больше. И речь идет не о жалких десятках и сотнях тысяч — по разным оценкам, сейчас на планете таких уже 40–50 процентов! Не удивительно, что явлению, которое наперегонки изучают психологи, социологи, нейрофизиологи и прочие люди с мозгами, посвящены уже горы литературы, новые исследования по теме появляются чуть ли не еженедельно, а вести с научных полей дотошно аккумулирует специальный научный журнал Procrastination And Task Avoiding («Прокрастинация и избегание задач»).

Естественно, носителей психологической заразы уже успели поделить на категории. Как минимум на три. Например, любители острых ощущений таким образом щекочут себе нервы, добиваясь перед самым дедлайном (быстрее-быстрее, не успеваю!) мощного выплеска адреналина с последующей эйфорией от содеянного (я все-таки сделал это!). Пусть даже к качеству содеянного будут потом претензии.

«Серые мышки» откладывают дела до последнего из страха. Причем боятся они и неудачи, и явного успеха. Ведь в первом случае последует осуждение от окружающих, а во втором — привлечение всеобщего внимания к собственной персоне. И — новый вал заданий. Головотяпы отодвигают работу из-за боязни ответственности за последствия. Ведь кто не принимает решений, тот ни за что и не отвечает. Их девиз «работа дураков любит», а посему ею надо манкировать — хотя бы до тех пор, пока не выйдет из себя начальство. Естественно, ни к чему хорошему такие линии поведения не ведут. А ведут они к стрессу (дамоклов меч дедлайна способствует), ухудшению качества работы (из-за авральных темпов) и потере контроля над ситуацией (в условиях запарки выбрать удобное время или место для осуществления задуманного уже нельзя). Если учесть, что впереди у прокрастинатора еще куча отложенных дел, дальше психологическое напряжение будет только копиться и множиться.

Паровоз желаний

Как мы уже сказали, множится и число людей, подверженных напасти откладывания. Почему именно наше время стало таким урожайным на прокрастинаторов, можно только гадать.

— Возможно, это связано с тем, что сейчас нам не нужно сражаться за еду и свою безопасность? — предположила психолог, бизнес-консультант и специалист по личностному росту Ирина Бенетт. — Представьте себе крестьянина, который, прокрастинируя, «забьет» на посевную. Его семья просто умрет от голода. Достаточно глупо прокрастинировать, если на тебя бежит разъяренный тигр или вооруженный до зубов захватчик. Сейчас мир сильно изменился, и люди чуточку запутались в попытках выставления приоритетов, камуфлируя это непонимание синдромом откладывания.

Мир изменился — не то слово. И настоящий сумбур в наши головы внесла цифровая эпоха, вынуждающая многих быть на связи с этим миром 24 часа в сутки. С одной стороны, мы стали более мобильными: с понятием «удаленный офис» знакомы не понаслышке уже миллионы, а ежедневное хождение в присутствие с девяти до шести все чаще воспринимается как анахронизм. С другой стороны, постоянное нахождение в онлайне и стирание границ между работой и остальной жизнью все больше невротизирует. Добавьте к этому необходимость постоянно решать массу мелких, но безостановочно сыплющихся на голову задач (проверить почту, ответить на звонок, набить эсэмэску, отправить рассылку, списаться с клиентом в фейсбуке, просмотреть новости и т.д.) — и вы поймете, почему все большему количеству людей хочется забить на дела просто для сохранения собственной психики. Спасают ее, кстати, и зависание над картинками с котиками, и болтовня в соцсетях, и просмотр вирусных роликов. Мозг отдыхает, положительные эмоции бегут вприпрыжку по нейронам, но продуктивности все это не способствует.

Что делать? Бороться и искать, найти и не сдаваться.

— Наше бессознательное управляет нами очень сильно, — объясняет Ирина Бенетт. — И если мы упорно откладываем какое-то действие, вполне возможно, что на бессознательном уровне есть серьезная причина, почему мы не хотим этого делать. Часто человек говорит: хочу добиться успехов в бизнесе, но почему-то этого не делаю. Начинаем выяснять, и оказывается, что он подсознательно боится быть обманутым и разориться. И как только всплывает эта скрытая причина, уже можно понять, как себя обезопасить. Например, не вкладывать все деньги в новый бизнес. Это безопасно? Да. Реально? Разумеется. Поэтому очень важно относиться к себе с огромным уважением, потому что, как говорят психологи, за раненой оболочкой всегда есть нераненое ядро. То есть каким бы глупым ни казалось нам наше поведение, скорее всего, за ним стоит какой-то серьезный и важный посыл.

Возможно, этот посыл — всего лишь тяга к выживанию:

— Наш организм хочет жить, поэтому он не дает нам делать то, на чем мы можем сломаться, — продолжает психолог. — Часто человек ставит себе большие задачи, а мозг понимает, что туда не добраться. Поэтому самое простое — это разбить глобальную цель на маленькие кусочки, подцели, которые не пугают. Не «выучить английский в совершенстве» (сразу опускаются руки), а «каждый день по полчаса слушать подкаст и учить пять новых слов». Нейронные связи в нашем мозге похожи на мышцы. Мы не можем взять и сразу обрести точеную фигуру. Но мы можем прийти в тренажерный зал и начать заниматься — потихоньку, но систематически. А система — это второе условие достижения нашей цели. Разбив ее на кусочки, мы ставим себе временной интервал: скажем, этот год я посвящаю английскому и буду учить его каждый день.

На этой фазе, естественно, любой уважающий себя прокрастинатор ломается, находя массу причин для отлынивания. Но выход есть, уверена Ирина:

— В систему лучше всего «въезжать» паровозиком. А паровоз, как известно, состоит из локомотива, который тянет за собой вагончики. Проще всего присоединить новое дело к какому-то другому, которое уже доведено до автоматизма. Например, с утра после завтрака у вас есть привычка проверять почту на компьютере. Если всякий раз после этого заниматься английским языком, то есть присоединить новое дело к старому, очень быстро возникнет привычка, которая сольет два действия в одно и уже оба будут выполняться на уровне рефлексов. А еще наш хитрый организм очень любит всякие поощрения. Поэтому надо периодически себя хвалить и вознаграждать. Причем даже не за результаты (выучил 30 слов за 6 дней — возьми с полки пирожок), а за действия — например, за то, что смог отзаниматься запланированные 30 минут. Это сильно стимулирует. Недавно мои дети признались, что очень любили ходить в детстве к стоматологу. «Почему?» — поразилась я. — «Потому что ты всегда после этого покупала нам мороженое!». Или, например, я в школе очень хорошо училась, но никогда я не делала это так старательно, как тогда, когда мне пообещали велосипед. Это реально работает. Причем чем более желанно вознаграждение, тем лучше идет продвижение к цели. Очень важно относиться к себе с уважением. И поддерживать себя. Мы все слишком много себя ругаем, а надо поддерживать, поощрять, мотивировать — и не кнутом, а пряником, зажигая впереди звезду, которую реально, чуть-чуть постаравшись, достать с неба.

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

— 35 часов в неделю — именно столько, утверждает наука, нужно для достижения пика продуктивности и креативности. Все остальное — бег на месте.

— В идеальном письме не должно быть больше 5 предложений — и вам проще, и люди любят, когда коротко и по делу.

— Заведите день для бездумных дел. Запланируйте стирку, уборку, покупки и прочее на один день и сделайте их подряд, слушая что-то осмысленное (аудиокнигу, лекцию, урок иностранного).

— Ешьте то, что укрепляет концентрацию: чернику, зеленый чай, авокадо, листья салата и капусты, жирную рыбу, темный шоколад, льняное семя, орехи.

— Когда нужно что-то сделать, полностью отключайтесь от интернета. 47% времени в онлайне уходит на прокрастинацию.

— Научитесь печатать вслепую — это экономит массу времени.

— «Забейте» на телевизор. По статистике, средний человек тратит на него от 9 до 13 лет жизни.

— Если выполнение задачи требует меньше 2 минут, просто выполните ее, а не заносите в список дел на будущее.

— На время работы заблокируйте Facebook и другие заставляющие отвлекаться сайты.

ТЕСТ НА ПРОКРАСТИНАЦИЮ

За каждый ответ «да» плюсуем себе 1 балл

— Я часто ловлю себя на мысли, что занимаюсь задачей, которую нужно было выполнить вчера (неделю, месяц назад).

— Планируя встречу, я всегда думаю о деталях.

— Я всегда отвечаю на письма, даже на неважные и несрочные.

— Я редко принимаю решения сразу.

— Перед сложной работой я долго обдумываю, как буду это делать.

— Я часто спешу, стараясь выполнить работу вовремя.

— Я стараюсь не думать о приближении сроков сдачи работы.

— Я часто говорю: «Лучше сделать это завтра».

— Я легко отвлекаюсь на раздражители.

— Лучшие помощники в моей работе — кофе, чай, энергетики и другие бодрящие напитки.

— Я фаталист: если работа не идет, с этим ничего не поделаешь.

— Я не могу начать работу, если не выполнены бытовые задачи вроде мытья посуды и уборки.

КСТАТИ

До 1645 года — начала царствования Алексея Михайловича — на Руси была традиция приносить челобитные на имя государя в Архангельский собор Москвы. По его указу обычай изменили: в Коломенском, где находилась резиденция царя, сколотили специальный ящик, в который вкладывались челобитные. А так как писали в то время на свитках и прошений было немало, ящик сделали достаточно длинным. Самодержец читал обращения быстро и оперативно отправлял к исполнению. А вот у бояр и дьяков бумаги могли ходить бесконечно — иногда результата ждали годами, а то и не дожидались вовсе. В итоге скоро выражение «положить в долгий ящик» стало крылатым.