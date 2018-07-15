Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на комедийном шоу спустя 18 лет после развода

Джозефу Гордону-Левитту, 63-летний Брюс Уиллис и 55-летняя Деми Мур приняли участие в шоу «Поджарь звезду» (Comedy Central Roast). Актер был главным гостем выпуска, а поджарить «крепкого орешка» предлагалось не только его бывшей жене, но и Эдварду Нортону Марте Стюарт и другим звездам.

Деми Мур Во время своего выступления Деми Мур посвятила основную часть шуток их браку с Уиллисом. Напомним, что пара была вместе 13 лет и у них есть три дочери: 29-летняя Румер, 26-летняя Скаут и 24-летняя Талула.

Деми Мур и Брюс Уиллис

Я думаю, что наш брак был похож на фильм «Шестое чувство». Потому что ты был мертв все время (герой Уиллиса в этой картине является призраком. — Прим. ред.),

— пошутила актриса.

Деми Мур и Брюс Уиллис

Сам актер редко говорит о браке с Деми Мур публично, но в одном из интервью разоткровенничался с журналистами.

Некоторым людям трудно это понять, но иногда мы все вместе ездим отдыхать. Мы все еще воспитываем наших детей вместе. Они связывают нас между собой. Деми — мать моих детей,

— говорил актер в 2005 году.

Напомним, что четыре года назад бывшие супруги фактически вынудили свою младшую дочь Талулу пройти лечение от алкогольной и наркотической зависимости. А вот старшая дочь актеров Румер однажды заявила о том, что долгие годы была заложницей чужих представлений, была несчастна и очень страдала из-за этого.

В настоящее время Уиллис женат на 40-летней модели Эмме Хеминг, они сыграли свадьбу в марте 2009 года. Вместе супруги воспитывают двух дочерей 6-летнюю Рей и 4-летнюю Эвелин.