Деми Мур в шутливой форме отозвалась о браке с Брюсом Уиллисом

Фанаты голливудской красавицы Деми Мур до сих пор обсуждают ее семейную жизнь с Брюсом Уиллисом. Супруги развелись еще в 2000-м, прожив вместе 13 лет. Трое дочерей, общие воспоминания и работа способствовали продолжению общения — бывшим влюбленным удалось сохранить доброжелательные отношения. Мур спустя 18 лет после развода напомнила Уиллису об их браке. Бывшие супруги стали участниками популярного американского комедийного шоу «Поджарь звезду». Главным героем был актер, который получил массу язвительных шуток в свой адрес. Среди высказавшихся была и его бывшая жена: «Я думаю, наш брак был похож на фильм „Шестое чувство“. Потому что все это время ты был мертв (персонаж Уиллиса в картине был призраком). Я была замужем за Брюсом три первые части „Крепкого орешка“. И это очень важно, потому что последние были ужасными».

Некоторые роли знаменитости актриса сравнила с их семейной жизнью. Деми отметила, что экс-муж зря считает конец их союза огромным провалом, подчеркнув, что у него были гораздо большие неудачи — ленты «Гудзонский ястреб», «Планета Голливуд», отказ сниматься в «Одиннадцати друзьях Оушена». Но Уиллис не обиделся на бывшую жену, смеялся над ее шутками и даже обнял ее. В сети обсуждают отношения пары: «Ой, классные они такие, жаль, что расстались». «Что поделать, зато три дочки у них, уже не зря женились». «Высмеяла свой брак, такая интересная, сама же выбирала мужа, кто ей виноват?»

«Мне нравится, когда бывшие супруги сохраняют нормальные отношения, а не остаются врагами». «Они отлично выглядят на свой возраст, очень классные актеры». «Хорошо, что бывшие супруги сохраняют чувство юмора и не враждуют, Деми я вообще обожаю, жаль, что ей не везет с мужчинами». Несмотря на показную иронию, Деми Мур тяжело переживала расставания со своими мужьями. Много негативных эмоций в свое время испытал и ее третий избранник Эштон Катчер, который заявил, что после развода неделю голодал в горах, чтобы «очиститься от страданий».