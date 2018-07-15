Как вы все меня бесите

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Здравствуйте! Хочу признаться, что в последнее время меня стали дико раздражать люди. Они меня просто бесят, если честно! Меня выводит из себя, злит, что вокруг меня только глупость, тупость и сплошной непрофессионализм! Куда ни пойдешь, к кому ни обратишься — никто тебе нормального ответа не даст. Сплошная некомпетентность! Причем, мне кажется, с каждым годом все вокруг только хуже становится. Но почему так происходит и как во всем этом можно нормально жить?! Ответьте мне, пожалуйста, как бороться с тем, что мне не нравится, что меня не устраивает? Я не могу с этим смириться, но ведь и переделать я всех не могу! Да, я не молчу, я борюсь, я делаю замечания, показываю и доказываю людям, что они неправы, некомпетентны, но что толку? Вы думаете, кто-то на это обращает внимание, кто-то соглашается, кому-то становится стыдно? Ничего подобного! Никто и не собирается меняться! В ответ я получаю только грубость или откровенное хамство, на мои замечания огрызаются, от меня отмахиваются или откровенно смеются надо мной… Меня никто не хочет слушать, а я ведь только правду всем говорю! Только не подумайте, пожалуйста, что я выжившая из ума бабулька, нет! Я женщина среднего возраста, и с головой у меня все в порядке. Пожалуйста, постарайтесь ответить на мои вопросы.

Алевтина, Москва

Читая ваше письмо, Алевтина, я невольно вспомнила слова французского писателя, историка и философа Франсуа Вольтера, который говорил: «Этот мир создан, чтобы бесить нас». Однако я настоятельно предлагаю вам задуматься над следующей фразой: «Если вас начал раздражать весь мир — обратите взгляд внутрь себя».

Я понимаю, что вам сейчас очень непросто, потому что вы испытываете тяжелые эмоциональные переживания, видя вокруг только то, что вас раздражает и, как вы пишете, «бесит». Я обратила внимание на ваши слова «в последнее время». Значит ли это, что так было не всегда, что когда-то, кроме негатива, вы замечали и светлую сторону жизни, хорошие качества людей, их достоинства, и окружающий вас мир казался вам лучше и добрее, чем сегодня?

Я не исключаю, что в вашей жизни произошло какое-то событие, заставившее вас резко изменить взгляд на все, что происходит вокруг, на людей, с которыми вы общаетесь. Не исключено также, что это результат накопившейся усталости, тот самый хронический стресс.

А еще я могу предположить, Алевтина, что вам сейчас очень не хватает внимания, тепла, уважения и признания. От кого вы так хотите и не можете его получить? Это ведь точно не весь мир, это какой-то конкретный и значимый для вас человек. Поразмышляйте об этом. А когда поймете, кто это, попробуйте донести до него, как важно вам его внимание, как вы нуждаетесь в его поддержке. Но постарайтесь сделать это так, чтобы он не счел это требованием с вашей стороны.

В любом случае, Алевтина, мир вокруг вас не изменился, какие-то перемены случились с вами, с вашим внутренним миром. Люди, которые так вас раздражают сегодня, действуют просто как катализатор, пробуждая ваши внутренние негативные переживания. Поэтому попробуйте заглянуть в себя и понять, что настолько сильно не устраивает вас в себе самой? Что вы так не любите в себе, в своей жизни, что начинаете не любить из-за этого весь мир?

Признаюсь, однажды я тоже мечтала: как хорошо было бы жить в мире мудрости, добра и любви! И почему наш мир не такой, почему столько в нем боли, горя и зла? Но очень быстро поняла, что это не вся правда об окружающем меня мире, потому что в нем еще и безгранично много красоты, милосердия, радости, света и любви. А еще я задумалась: в том мире, о котором я мечтаю, мире мудрости, добра и любви, было бы место мне такой, какая я сейчас? Или прежде мне самой надо стать мудрой, доброй и любящей? Паисию Хилендарскому, болгарскому просветителю, принадлежат такие слова: «В жизни, в том числе и семейной, людей — примерно — можно разделить на две категории. Одна категория людей подобна мухе. Муха имеет следующую особенность: всегда садиться на все грязное, пролетая мимо благоухающих цветов. Так вот, категория людей, похожих на мух, научилась думать и искать только злое, не зная и не ища никогда добра.

Другая категория людей похожа на пчелу. Особенность пчелы — находить красивое и сладкое и садиться на красивое и сладкое, минуя нечистое. Такие люди имеют добрые помыслы, видят хорошее и думают только о хорошем. Я всем, кто привык обвинять других, в том числе и супругов, предлагаю выбрать, в какой категории они хотят находиться…»

КАК БЫТЬ

— Если вас начал раздражать весь мир — обратите взгляд внутрь себя, чтобы понять, что происходит не так в вашей собственной жизни.

— Подумайте, кто тот человек или те люди, от кого вам так хочется получить любовь, внимание и признание? И что надо сделать, чтобы он или они услышали ваш зов?

— Думая о том, что вы хотите получить от людей и от окружающего мира, задумайтесь: а что можете предложить этому миру вы?

ПСИХОЛОГ

Лариса Пыжьянова