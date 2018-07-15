«Это горькосладкая любовь»: жена Олега Газманова трогательно поздравила мужа с хрустальной свадьбой и рассказала о трудностях в браке

Марина Газманова уверена: семейную жизнь нужно начинать с рассказа о своих недостатках.

Марина и Олег Газмановы — одна из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Сегодня, в честь 15-летия брака, супруга посвятила артисту нежные строки.

«15 июля День нашей свадьбы и уже как 30 лет знакомы мы! Упс! (Он наверное меня сразу из роддома взял). Жалко, что у нас нет традиции писать и потом говорить друг другу клятвы! А я бы вообще поменялась местами, написала бы —ПОКЛЯНИСЬ: и дальше рассказала бы очень много о себе. А ты бы о себе. Может бы так люди по-настоящему узнавали друг друга, а не придумывали себе идеальных, любили бы своих настоящих. А то через пару лет прилетает: — Ах, ты не любишь футбол и кататься на горных лыжах! А с другой стороны: — А ты так и не вырастишь из мальчишки, вот досадно! Упс, и что делать? Да принять и любить сколько жить вам осталось», — написала она под фотографией со свадьбы.

«Знаешь, я хочу, чтоб каждое слово этого утреннего стихотворенья вдруг потянулось к рукам твоим, словно соскучившаяся ветка сирени. Знаешь, я хочу, чтоб каждая строчка, неожиданно вырвавшись из размера и всю строфу разрывая в клочья, отозваться в сердце твоем сумела. Знаешь, я хочу, чтоб каждая буква глядела бы на тебя влюбленно. И была бы заполнена солнцем, будто капля росы на ладони клена. Знаешь, я хочу, чтоб февральская вьюга покорно у ног твоих распласталась. И хочу, чтобы мы любили друг друга столько, сколько нам жить осталось», — продолжила она в стихах.

«Хрустальная сегодня, хрупкая еще, но всё звонко и прозрачно, осознанно и мудро. Сегодня обязательно крымское шампанское в хрустальных бокалах поднимем за ЛЮБОВЬ и в конце на счастье разобьём! Ура! Это горькосладкая ЛЮБОВЬ! Почему кричат только ГОРЬКО! Я теперь буду кричать СЛАДКО», — подытожила Марина.

Несмотря на празднование хрустальной свадьбы, пара не собирается отказываться от просмотра закрытия Чемпионата Мира.

А вы будете болеть за футбол сегодня?

Фото: instagram