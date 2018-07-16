Супруги Газмановы нежно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Звезды вместе уже 15 лет.

Знаменитый певец Олег Газманов посвятил трогательное видео с архивными фотографиями своей жене Марине. Под песню «Единственная моя» артист подобрал снимки со свадьбы.

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

15 Июл 2018 в 9:31 PDT Любимая! Сегодня годовщина нашей свадьбы. Спасибо тебе за счастливые мгновения нашей жизни, за любовь, верность и наших детей. «Я хочу, чтобы февральская вьюга покорно у ног твоих распласталась. И хочу, чтобы мы любили друг друга столько, сколько жить нам осталось…»,

— с нежностью поздравил жену любящий муж.

В ответ Марина Газманова написала супругу не менее трогательное поздравление.

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

14 Июл 2018 в 11:58 PDT «День нашей свадьбы и уже как 30 лет знакомы мы! Упс! (Он наверное меня сразу из роддома взял🤣🤣🤣🤣🤣🤣😻😘👻) Жалко, что у нас нет традиции писать и потом говорить друг другу клятвы! А я бы вообще поменялась местами, написала бы -ПОКЛЯНИСЬ: и дальше рассказала бы очень много о себе. А ты бы о себе. Может бы так люди по-настоящему узнавали друг друга, а не придумывали себе идеальных, любили бы своих настоящих. А то через пару лет прилетает: -Ах, ты не любишь футбол и кататься на горных лыжах! А с другой стороны: -А ты так и не вырастишь из мальчишки, вот досадно! Упс, и что делать? Да принять и любить сколько жить вам осталось!», — рассказала звезда.

Подписчики искренне порадовались за семью Газмановых. «От всей души поздравляю вас с годовщиной свадьбы!💏👏👏👏счастья, здоровья, успехов во всем!совет да любовь!💋💍💍🎉🎊🎇🎆», «Вы супер пара! Поздравляю, долгих лет счастья!», Очень Здорово, что среди артистов Есть Такие Крепкие Пары, Живущие В Любви и Верности! Ведь Это Такая Редкость! Храните и Берегите Вашу Любовь Вечно! Счастья Вам!🙏🏻👍👏🏻🌈🌈🌈💞💞💞», «От всей души поздравляю! Будьте счастливы!🎉💕», — написали поклонники в Instagram.

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

8 Июл 2018 в 2:24 PDT Напомним, с 1975 по 1995 год Олег Газманов был женат на Ирине Газмановой, подарившей ему в 1981 году старшего сына Родиона. В 2003 году артист официально оформил отношения с новой избранницей Мариной Муравьевой-Газмановой. В конце этого же года на свет появилась их дочь Марианна. От прошлых отношений у жены певца есть сын Филипп (1997 года рождения).

Фото: Instagram @oleggazmanov, @marinagazmanova