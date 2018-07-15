Пошёл гулять по берегу и пропал: с рыбинского пляжа при загадочных обстоятельствах исчез мужчина

Мужчина пропал в 8 вечера

В Рыбинске при загадочных обстоятельствах пропал 44-летний мужчина.

Как нам стало известно, вчера Игорь Олейник отдыхал вчера на Заволжском пляже вместе с женой и друзьями. В 20.00 он пошёл прогуляться вдоль берега и не вернулся.

— Мужчина пошёл по направлению к Слипу, — рассказали нам волонтёры «ЯрСпаса».

Приметы Игоря: рост 176 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие русые, глаза голубые. На левом бедре большая родинка. Игорь был одет в цветные плавки.

Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, позвоните в полицию по телефону «02» или на горячую линию «ЯрСпаса» по телефону 8-910-964-08-38.