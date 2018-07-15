Ещё
Пермяки устроили «мокрое побоище» в парке Горького
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пермяки устроили «мокрое побоище» в парке Горького 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Традиционная летняя акция «Мокрое побоище» прошла в парке Горького в воскресенье, 15 июля.
Принять участие в развлечении мог любой желающий. Для этого нужно было принести ёмкость, в которую можно набрать воду. В качестве «водного оружия» горожане использовали брызгалки, водяные пистолеты, пластиковые бутылки и даже кружки.
Для того чтобы «патроны» не заканчивались, воду можно было набрать в двух бассейнах, установленных рядом с главной сценой.
Бессменный ведущий мероприятия Стас Торопов перед началом водных баталий, разделил всех участников на две команды.
Некоторые пермяки пришли в костюмах супергероев или сказочных персонажей, а также взяли с собой маски для подводного плавания. Услышав команду «начали» — любители водных развлечений стали обливать друг друга водой.
Через некоторое время прицелы водного оружия всё чаще стали направляться в сторону главной сцены, на которой находился ведущий. Но на этот случай у него было секретное оружие, которым он незамедлительно воспользовался и стал поливать желающих промокнуть до нитки из шланга с водой. Примечательно, что в массовом обливании участвовали не только юные жители города, но и родители с детьми и даже бабушки и дедушки. В течение двух часов публика веселилась, обливаясь водой. При этом остаться кому-то сухим, не было ни единого шанса.
В перерывах между водными баталиями выступили молодёжные танцевальные коллективы, а в завершение водного праздника состоялась пенная вечеринка.
АиФ Пермь: последние новости
В Пермском крае разыскивают пропавшую жительницу Свердловской области В Пермском крае нашли тело утонувшей 20-летней мамы двух детей Редакция «АиФ-Прикамье» стала дипломантом краевого конкурса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених36
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет82
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет42
Как менялся эталон идеального мужского тела8
«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца5
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение