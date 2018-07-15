Пермяки устроили «мокрое побоище» в парке Горького

Традиционная летняя акция «Мокрое побоище» прошла в парке Горького в воскресенье, 15 июля.

Принять участие в развлечении мог любой желающий. Для этого нужно было принести ёмкость, в которую можно набрать воду. В качестве «водного оружия» горожане использовали брызгалки, водяные пистолеты, пластиковые бутылки и даже кружки.

Для того чтобы «патроны» не заканчивались, воду можно было набрать в двух бассейнах, установленных рядом с главной сценой.

Бессменный ведущий мероприятия Стас Торопов перед началом водных баталий, разделил всех участников на две команды.

Некоторые пермяки пришли в костюмах супергероев или сказочных персонажей, а также взяли с собой маски для подводного плавания. Услышав команду «начали» — любители водных развлечений стали обливать друг друга водой.

Через некоторое время прицелы водного оружия всё чаще стали направляться в сторону главной сцены, на которой находился ведущий. Но на этот случай у него было секретное оружие, которым он незамедлительно воспользовался и стал поливать желающих промокнуть до нитки из шланга с водой. Примечательно, что в массовом обливании участвовали не только юные жители города, но и родители с детьми и даже бабушки и дедушки. В течение двух часов публика веселилась, обливаясь водой. При этом остаться кому-то сухим, не было ни единого шанса.

В перерывах между водными баталиями выступили молодёжные танцевальные коллективы, а в завершение водного праздника состоялась пенная вечеринка.