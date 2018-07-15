Леонид Агутин: Хочется убежать ото всех

50-летие отмечает музыкант Леонид Агутин . Накануне юбилея он рассказал «Вечерке», как планирует отметить важную дату, чем гордится в жизни и какой мечтает видеть свою дочь.

Юбилей Леонид Агутин собирается отметить большим концертом в спортивном комплексе «Олимпийский».

— Леонид, почему вы выбрали этот концертный зал?

— Мой первый серьезный концерт состоялся в «Олимпийском» 15 апреля 1995 года. В те годы «Олимпийский» был грандиозной площадкой — самой большой, самой желанной. Для меня первый концерт был судьбоносным — речь шла о рождении певца Леонида Агутина. Прошло много лет, и я хочу повторить этот опыт именно здесь.

— Зачем же возвращаться в прошлое?

— Почему прошлое? Да, время прошло, но я волнуюсь перед каждым концертом так же, как это было в первый раз. Для меня каждый выход на сцену — это преодоление страха.

— Кто бы мог подумать, что Леонид Агутин — робкий человек…

— Я не робкий, а, скажем так, не беззаботный. Понимаю, что жить страшно вообще, потому что каждую секунду все может закончиться…

— Обращала внимание, что есть певцы, которые выходят на сцену и никого не видят. Кажется, вы не из таких.

— Надеюсь. Я вижу глаза своих зрителей. И боюсь тех сборищ, где люди не видят глаз друг друга. Да, я не люблю толпу, потому что в ней нет глаз. Но стадион, концертный зал — это взаимодействие людей на духовном уровне.

— А с друзьями и близкими как планируете отмечать день рождения?

— Уже много лет отмечаю день рождения одинаково: собираемся большой компанией у меня на даче, всю ночь выпиваем, играем на музыкальных инструментах, а под утро засыпаем, иногда прямо за этими же инструментами. Пригласил на день рождения 200 человек, устроим ночной концерт.

— Не было желания отметить юбилей в каком-нибудь экзотическом месте?

— Я сейчас записываю новый альбом, и делаю это в Твери. В уединении. Если бы мог поехать далеко, скорее всего отправился бы на Кубу. Очень люблю эту страну. Каждый раз, бывая там, поражаюсь: каким образом кубинцы умудрились сделать революцию? Как мне показалось, им без разницы, какой в стране политический строй. Они свободны внутри и живут радостно и весело. Народ очень миролюбивый. Лично мне тяжело представить кубинцев с оружием в руках, что они кого-то убивают во имя идеи, ведь они постоянно танцуют. Страна бедная, но люди не грустят, не жалуются на жизнь.

— А вы можете сказать про себя: «Я свободен внутри»?

— Я, как и каждый из нас, далеко не свободный человек, потому что буквально каждый день иду на компромиссы. Но зрителю я кажусь свободным — в музыке, в идеях и проектах, в которых я соглашаюсь принимать участие. И это главное.

— Как вам удалось сохранить простоту в общении с людьми? В вас нет ни толики звездности.

— Просто я такой, какой есть, и никого другого не изображаю. У меня были попытки — говорить иначе, более строго, общаться в другом стиле, с большей уверенностью в себе, соблюдением дистанции, но в результате мне это не удавалось. Все равно я возвращался к тому, каким был до этих попыток. В этом плане во мне нет эволюции.

— Зачем же вам меняться? Именно таким вас полюбила Анжелика Варум . Ваши отношения с женой как-то изменились за эти годы?

— Нет. Мы встретились в этом мире и держимся вместе. Секрета счастья я не знаю. Вряд ли он есть, этот секрет. Между прочим, в этом году 20 лет нашей семейной жизни. Правда, Анжелика не запоминает, что было в прошлом, для нее каждый день с чистого листа. Это очень удобно, когда любимая не помнит ни обид, ни моих ошибок. Но я-то их помню, как и даты. В нашей семье я отвечаю за праздники, а Анжелика — сама праздник.

— Ваша супруга человек добрый и отзывчивый. Вашей дочери Лизе передалось это качество?

— Наша дочь тоже добрый и хороший человек, и это видно. Как отец я больше всего хочу, чтобы она выросла здоровой и счастливой, чтобы ее никто в жизни не обидел и чтобы сама она была корректна с людьми. В детстве, на мой взгляд, самая большая проблема — максимализм в оценке всего происходящего. Дети, да и вообще люди, так устроены, что всех сравнивают с собой. Да, ты можешь казаться умнее, красивее или сильнее кого-то, но дело в том, что, во-первых, показывать свое превосходство нельзя, потому что за это наказывает Бог. Страшный грех — ставить себя выше других. Во-вторых, ты никогда не знаешь, как много различных качеств в том или ином человеке и как много всего разного требуется от всех нас окружающему миру. И когда ты видишь, что в классе ты был лидером, а какой-то тихоня вдруг стал академиком, а третий, недотепа, — первоклассным специалистом в технике, то понимаешь, что жизнь все расставляет по своим местам. Дети довольно жестоки и категоричны. Я сам был и категоричным, и дерзким. И когда я замечаю в дочке проявления гонора, мол, «я умница и красавица», стараюсь ей объяснить, что пока она не знает, кто она в действительности. Мне важно воспитать своего ребенка так, чтобы он никого никогда не смог обидеть специально. Это самое главное — никому не причинять боли и вреда.

— Очень важно! Тем более таких уважаемых, как Крутой и Антонов. Людей, написавших такое количество шлягеров и при этом оставшихся коммуникабельными, внимательными по отношению к другим. Я воспитан за кулисами и хорошо помню самые важные родительские наставления — работать надо всегда «живьем» и честно, никогда не задирать нос, не считать себя лучше других и по достоинству оценивать победителей. Стараюсь следовать этим правилам. По крайней мере если мне что-то не нравится, то я промолчу, и наоборот, если нравится, не постесняюсь сказать об этом прямо и решительно.

— Что вы думаете о молодых певцах, которым помогаете сделать карьеру?

— Был хороший и важный проект «Фабрика звезд ». Сейчас на смену пришел «Голос». Участники очень талантливые, но, увы, многих после окончания проекта тут же забывают. Причина в том, что они исполняют чужие песни, а не свои, авторские. Сегодня покорить сердце публики можно только своей музыкой.

— Мы запомнили вашу музыку к фильму Александра Котта «Брестская крепость». Работа в кинематографе как-то продолжается?

— Да! В последнее время я пишу много музыки к фильмам: «Президент и его внучка», «Брестская крепость», «Рубеж», «Жили-были», «Черновик». Очень увлекательное занятие и в чем-то даже экстремальное. А когда что-то получается, понимаешь, что ты слеп, ибо реально оценить свое творение можно, только глядя со стороны, спустя много лет.

— Вы сказали, что не знаете секрет счастья, но, возможно, знаете секрет успеха?

— Секрет успеха для всех один — надо много работать, и за деньги. Да, как бы цинично это ни звучало, но деньги — эквивалент качества твоей работы. Если за работу готовы платить деньги, значит, твоя работа хорошая.

— Здесь с вами можно и не согласиться. Вот, например, Ольга Бузова — одна из самых богатых современных певиц. Но как она поет — большой вопрос…

— Во-первых, я никогда не обсуждаю женщин. Во-вторых, сделать карьеру — это тоже талант, а карьеру Ольга сделала. В-третьих, человеку нравится петь, и кто ей может запретить это делать? В-четвертых, возможно, мы имеем дело с новым видом музыкального творчества, когда артист не имеет никакого отношения к искусству пения. В-пятых, если вы будете меньше говорить об Ольге Бузовой, то все само собой исчезнет.

— Чем вы гордитесь в жизни, помимо своих музыкальных успехов, красавицы и умницы жены, прекрасных дочерей?

— Не то чтобы горжусь, но уважаю себя за то, что нашел в себе силы не пробовать тяжелые наркотики. Притом что я человек очень увлекающийся. Я боялся, что не смогу контролировать свою жизнь, себя, если хотя бы раз попробую наркотики. Глупо жалеть о том, что в моей жизни был алкоголь, и немало, и он отнял у меня много здоровья, времени, но если бы начинать все сначала, я бы не стал пить. Но тогда я придумал пьющего Агутина, и зачем-то он был мне нужен…

— Вы так говорите о себе, будто в вас живет не один человек, а несколько.

— Это так. Одному Агутину, который сейчас разговаривает с вами, хочется общаться с людьми на самые разные темы. А другому Агутину надо записывать новые альбомы (а я дважды в год записываю по альбому), сочинять музыку, давать концерты, ездить в туры. И этот Леонид Агутин постоянно занят, вечно спешит и хочет уединиться, убежать от всех.

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