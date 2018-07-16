«Уже не босоногий мальчик»: Леонид Агутин отмечает 50-летие

Сегодня, 16 июля, талантливый музыкант и продюсер Леонид Агутин празднует юбилей. Певца и автора любимых многими хитов с 50-летием поздравляют близкие люди, коллеги и его многочисленные поклонники.

Леонид Агутин появился на сцене в 90-е годы, его образ с босыми ногами и длинными кудрявыми волосами покорил миллионы сердец. Песни «Парень чернокожий», «Пароход», «Хоп-хэй, ла-ла-лэй», «Кого не стоило бы ждать» мгновенно полюбились зрителям. Творчество автора слов и композитора взрослело вместе с ним, позже возник тандем с любимой женщиной Анжеликой Варум . Их дуэт и по сей день собирает полные залы в городах России и за рубежом. Трудно поверить, что сегодня этот полный сил, энергии и обаяния мужчина празднует свое 50-летие.

С важным событием Леонида спешат поздравить друзья и любимая жена. Анжелика Варум посвятила супругу трогательный пост в Инстаграме, отмечая, что сегодня такой день, когда можно и нужно говорить о своих чувствах публично. Анжелика написала, что они с Леонидом знакомы почти 25 лет и за это время, несмотря на различные перипетии жизни, она ни на миг не пожалела, что связала свою судьбу именно с этим мужчиной. «Сегодня я поздравляю музыканта, артиста, композитора и поэта Леонида Агутина с юбилеем! Помимо всего того, что принято в подобных случаях желать родным и близким, как артисту и музыканту хочу пожелать тебе, мой родной, неиссякаемого вдохновения и тёплой, тонко чувствующей, благодарной публики ещё на долгие-долгие годы, потому что твоя музыка согревает наши сердца! Будь счастлив! С Днём рождения!», — поздравила мужа Варум.

Свои поздравления опубликовал в Сети и давний друг Леонида, музыкант Игорь Николаев , который уже приближается к 60-летнему юбилею. «Для меня ты — один из немногих людей, дружба с которым наполняет мою музыкантскую жизнь смыслом, что вот, мол, есть на земле такой органически и всесторонне талантливый уникальный музыкант, композитор, поэт и Человек, и как здорово, что мы дружим! Пусть этот день пройдёт легко и беззаботно! 50? Да не вопрос! Это просто повод твоим друзьям собраться вместе и сказать тебе самые тёплые искренние слова! С юбилеем!», — написал Николаев.

Преданные поклонники Леонида Агутина присоединились к поздравлениям. «Уже не босоногий мальчик! С юбилеем, Леонид» «Очень люблю творчество Агутина за душевность и простоту. Здоровья и долгих лет!» «Продолжайте радовать нас своим творчеством, Леонид, мы вас очень любим и ценим!» Напомним, что сегодня Леонид Агутин отпразднует важную дату в кругу близких людей, около 200 человек соберутся в секретном месте, чтобы сказать ему теплые слова и спеть вместе любимые песни. Кроме того, в честь 50-летия Агутин 10 ноября даст грандиозный концерт в спорткомплексе «Олимпийский», где также выступят около 30-ти его звездных коллег.