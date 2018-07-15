Чем поить детей в жару?

Сколько, когда и какой жидкости нужно ребёнку летом, рассказала врач-гастроэнтеролог областной детской клинической больницы Екатерина Куташова.

Не пропустить обезвоживание

Потребность в жидкости определяется возрастом ребёнка. Чем он старше, тем меньше у него потребность в воде в пересчёте на килограмм веса. Например, для детей в возрасте от года до трёх лет она составляет 100 мл, от трёх до семи лет — 80 мл. Детям двух-семи лет требуется 1,2-1,7 литра жидкости в день, старше 12-ти — до 2,5 литров в день, как и взрослым. В это количество входит и жидкость, содержащаяся в пищевом рационе. Но суточные объёмы жидкости всё-таки условны, поэтому родители должны следить за состоянием ребёнка и знать первые симптомы обезвоживания.

Вас должно насторожить, если:

после 6-8 часов сна подгузник малыша остался сухим, хотя ребёнок должен мочиться не реже чем один раз в три часа;

ребёнок чрезмерно беспокоится;

малыш много плачет, но слёз почти нет;

моча становится насыщенно жёлтого цвета (в норме — светло-жёлтый), её запах усиливается (но имейте в виду, что некоторые продукты, например, свёкла, морковь, способны изменять цвет мочи);

кожа бледнеет и становится более сухой;

возникает сухость на губах;

при каждом приёме воды ребёнок с жадностью пьёт.

Ребёнок постарше из-за обезвоживания начинает быстрее уставать, у него рассеивается внимание, ухудшается кратковременная память, появляется тошнота, слабость. Здорового ребёнка не надо заставлять пить воду или другие жидкости.

Задача родителей — предлагать. Особенно важно предлагать питьё детям до года, которые сами попросить не могут. Не надо допаивать малыша на грудном вскармливании по требованию, если ему ещё не исполнился месяц. Исключение составляют ситуации, когда в помещении или на улице очень жарко.

Грудному ребёнку, находящемуся на искусственном вскармливании или получающему прикорм, необходимо предлагать воду в перерывах между кормлениями. Здоровый ребёнок при температуре воздуха не выше 19-22 0С выпивает от 50 до 200 мл воды в сутки.

Что пить, что не пить

Чтобы утолить жажду в жаркий летний день, идеально подходит вода для детского питания. Детям старше четырёх-шести месяцев можно давать детские травяные чаи промышленного производства, представляющие собой сухие порошки и гранулы, содержащие экстракты лекарственных трав, растений, плодов (ромашка, укроп, фенхель, шиповник и др.). На ночь давайте ребёнку кисломолочные продукты в объёме 200 мл, это улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Кофе, чёрный чай, сладкие газированные напитки в детском питании недопустимы. Квас не рекомендуется детям младше 12 лет. Соки из-за большого содержания минеральных солей и углеводов ребёнку лучше давать только после года. Минеральные соли создают повышенную нагрузку на почки. Углеводы же заставляют поджелудочную железу интенсивнее вырабатывать ферменты для их расщепления, что в конечном итоге может привести к сбоям в её работе. Кроме того, сок может вызвать у ребёнка аллергическую реакцию. Но совсем отказываться от этого полезного и вкусного продукта не надо. Пользу принесёт свежевыжатый сок в разбавленном виде, предложенный ребёнку не позже чем через 30 минут после его приготовления. Однако мама должна быть уверена в качестве фруктов, из которых готовят соки в домашних условиях. Детям в возрасте до шести лет рекомендуется употреблять в сутки до 100-150 мл сока, тем, кто старше — около 200-300 мл, но не чаще двух-трёх раз в неделю.

Кстати, вместо сока ребёнку можно готовить морсы из свежих или замороженных ягод, а также компоты из сухофруктов. Они не содержат такой агрессивной кислотной среды, как сок, зато в правильно приготовленном компоте — огромный набор витаминов.

Конечно, в летнюю жару хочется выпить холодненького, но делать этого не стоит. Вода температурой ниже 20 градусов не утоляет жажду, зато усиливает интоксикацию организма: холодная вода застаивается в кишечнике и постепенно нагревается, за это время она размягчает и растворяет шлаки, которые потом всасываются с этой нагретой внутри организма водой.