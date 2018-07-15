Особенности пейзажного стиля в ландшафтном дизайне

Пейзажный, или английский стиль в ландшафтном дизайне снискал заслуженную популярность у современных садоводов и любителей загородной жизни. И это не удивительно — по сравнению с регулярным французским стилем, требующим колоссальных усилий, связанных с формированием крон деревьев и кустарников, уходом за растениями и поддержанием визуального облика сада в надлежащем виде, английский стиль требует значительно меньших затрат времени и ресурсов. Именно поэтому пейзажный стиль и по сей день является очень актуальным вариантом оформления садового участка — большинство людей, живущих в напряженном ритме жизни, в свободное от работы и неотложных дел время предпочитают расслабленный отдых, а не кропотливую работу в саду. Рассмотрим особенности пейзажной стилистики садового участка подробнее.

История возникновения пейзажного стиля в ландшафтном дизайне уходит корнями в далекий 18 век. Широкое распространение романтизма в искусстве и светской жизни англичан, с его акцентом на близости природы и человека, заставило обывателей по-новому взглянуть на обустройство садовых и парковых ансамблей, все больше отказываясь от строгой геометрии и идеальной симметрии регулярных садов в пользу естественного природного ландшафта.

Что же необходимо учитывать, если вы хотите разбить сад в английском стиле?

В первую очередь, следует внимательно проанализировать имеющийся природный ландшафт: габариты участка; рельеф местности; наличие водоемов, их форма и расположение; виды растущих на участке деревьев и кустарников и другие индивидуальные черты вашей территории. Основная особенность пейзажного стиля состоит в том, чтобы максимально использовать то, что уже есть, не подвергая естественный облик сада какой-либо кардинальной трансформации.

Английский стиль не требователен к размерам сада и может быть реализован даже на небольшой территории. То же можно сказать и о рельефе: любые его неровности будут скорее плюсом, нежели проблемой, главное — умело их оформить и обыграть, грамотно спроектировав дизайн сада. Более того, если вы хотите разбить английский сад на абсолютно гладкой, идеально ровной территории, специалисты по ландшафтному дизайну, вероятнее всего, предложат вам реализовать геопластику, чтобы приблизить рельеф участка к тому, что мы обычно видим, наблюдая дикую природу региона.

Если вам повезло иметь на своем загородном участке водоем естественного происхождения, то его также можно оставить в первозданном виде, лишь немного облагородив при необходимости. Идеальным вариантом будет небольшой извилистый ручеек, с мягким журчанием протекающий через сад. Однако, не стоит отчаиваться и в том случае, когда природные водоемы на вашей территории отсутствуют — в современных условиях вы всегда можете обустроить у себя на даче искусственный водоем, выбрав для него наиболее подходящее с точки зрения удобства и дизайна место. Водный элемент рукотворного происхождения имеет смысл оформить также максимально натурально, избегая четких геометрических форм. Хорошим вариантом, к примеру, станет форма фасоли, либо другие вариации на тему овала, с неровными, асимметричными краями. Обладая необходимыми техническими средствами, возможно также организовать искусственный ручей или небольшой садовый фонтан, декорируя его таким образом, чтобы он гармонично вписывался в окружающий ландшафт.

В качестве ограждения садового участка в пейзажном стиле, а также для зонирования внутренней территории сада оптимально использовать живые изгороди из крупных и средних кустарников и деревьев с пышной, густо растущей зеленью различных оттенков. В целях безопасности можно совместить живую изгородь по периметру участка с забором из сетки «рабица» или другого полупрозрачного материала, который не будет слишком заметен в естественном ландшафте. А если вдоль забора или бордюра, разграничивающего зоны участка, вы посадите сирень, жасмин или другие цветущие кустарники, в весеннюю пору ваш сад порадует вас не только красивым видом, но и приятными ароматами. Зонировать территорию можно также и с помощью цветов и низкорослых декоративных растений, следя за тем, чтобы клумбы и миксбордеры выглядели органично в пейзажной стилистике — без излишней строгости, асимметрично, как будто это просто дикие цветы, свободно растущие на полях и лугах. Удачным вариантом зонирования может стать и вертикальное озеленение с помощью пергол, шпалер или арок, служащих опорой для вьющихся растений.

Интересным украшением английского сада может стать отдельно стоящее крупное дерево с листвой яркого оттенка. В пору цветения вокруг такого дерева наверняка будут собираться шмели и пчелы, плавно перемещаясь между соцветиями и наполняя воздух умиротворяющим жужжанием. Таких акцентов может быть и несколько, очень выигрышным будет подбор растений таким образом, чтобы всю весну и лето любоваться цветением то одних, то других видов.

Газоны в пейзажном стиле сада также должны производить максимально естественное впечатление. Обычно участки, предназначенные для обустройства газона, засеивают несколькими видами трав, либо почвопокровных растений. Допускается также использование смеси семян для мавританского газона. Дополнят общую картину разнообразные цветники, встроенные в ландшафт по принципу «лесенки» — то есть, таким образом, чтобы с точек обзора (беседки, скамьи, шезлонги, дорожки для прогулок) открывался вид на все растения: более крупные — на заднем плане, более низкорослые — ближе всего к зрителям. Конкретный выбор растений зависит от пристрастий владельцев — важно, чтобы они были в достаточной степени неприхотливыми и сохраняли декоративный вид на протяжении длительного времени без каких-либо сверхусилий со стороны хозяев сада.

Декорирование садового участка в английском стиле осуществляется с помощью разнообразных фонариков, светильников, малых архитектурных форм с эффектом состаренности, аккуратных скамеек и садовых фигурок, гармонично сочетающихся с пейзажной стилистикой. Материалом для садовых дорожек и мощения зоны отдыха и летней кухни может быть натуральный камень, либо декоративный бетон, имитирующий каменные или деревянные плиты.