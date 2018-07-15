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Пелагея закатила шумную вечеринку в центре Москвы
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Пелагея закатила шумную вечеринку в центре Москвы 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица Пелагея отпраздновала свое 32-летние шумной вечеринкой в ресторане-корабле на Москва-реке. Рядом с ней был и муж, знаменитый хоккеист Иван Телегин.
На празднование своего дня рождения Пелагея собрала только самых близких друзей. Несмотря на это строгое ограничение, вечеринка выдалась шумной и соответствующей уровню праздника.
В Сети появилось видео с праздника. На записи видно, как муж Пелагеи преподнес ей большой шоколадный торт, а после того, как она задула свечи, заключил ее в свои жаркие объятия. Объятия переросли в долгий страстный поцелуй, а поскольку на борту корабля-ресторана не было никого лишнего, певица и хоккеист смогли дать волю чувствам. Сопровождалось это радостными криками гостей.
Отметим, видео появилось в Сети на фоне противоречивых слухов о личной жизни звездной пары. Недоброжелатели рассказывали, что в отношениях между Пелагеей и Иваном Телегиным сохраняется напряженность. Якобы певица так и не смогла выбросить из головы объятия своего мужа с незнакомкой, а, возможно, узнала и о каких-то других обстоятельствах.
Отметим, скандал с объятиями Ивана Телегина быстро сошел на нет, когда выяснилось, что хоккеист просто сфотографировался с знакомой и ничего кроме приятельских отношений их не связывает. Однако охочие до скандалов светские хроникеры без особого успеха постарались раздуть эту историю.
При этом Пелагея афишировать подробности своей личной жизни не любит, передает StarHit. Об этом говорят даже обстоятельства. при которых они с Иваном Телегиным вступили в брак — церемония прошла фактически тайно. Семья воспитывает дочь Таисию, однако за полтора года поклонники так и не увидели ни одной фотографии девочки.
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