Ещё
Платье с глубоким декольте и страстный поцелуй с мужем: Пелагея отметила 32-летие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платье с глубоким декольте и страстный поцелуй с мужем: Пелагея отметила 32-летие 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Певица закатила вечеринку для друзей в ресторане-корабле на Москва-реке в честь своего дня рождения.
В ресторане Пелагея появилась в эффектном черном платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее фигуру. Торт для именинницы вынес ее супруг, хоккеист Иван Телегин. Певица задула свечи под песню «Девчонка-девчоночка» в исполнении группы «Иванушки Inrenational», а затем страстно поцеловала мужа.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин сыграли тайную свадьбу в 2016 году. 21 января 2017 года певица родила хоккеисту дочь Таисию. Пелагея не любит афишировать подробности своей личной жизни, рассказывать о браке в интервью и публично проявлять чувства к супругу. Но в своей день рождения, видимо, решила сделать исключение.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Starface, Global Look Press
Видео:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Бывшая самая красивая девочка в мире отрастила массивную грудь и потеряла талию Глубокие отношения: топ-10 лучших техник в сексе Тест: мы угадаем, чья ты жена – богача или бедняка
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет82
Как менялся эталон идеального мужского тела8
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет42
Наболело: «На коленях ползал — прости»12
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение