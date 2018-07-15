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Савичева бросила дочь в день рождения ради гастролей
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Савичева бросила дочь в день рождения ради гастролей 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Певица Юлия Савичева не смогла присутствовать на первом дне рождения дочери Ани. Об этом она написала в Instagram, прикрепив к посту свое детское фото.
Исполнительница рассказала подписчикам, что праздник отметила концертом в Красноуральске.
— Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя, — написала Савичева.
Вчера моей доченьке Ане исполнился год. На этой фотографии мне тоже где-то год-полтора. Я благодарна всевышнему за то, что он дал нам с мужем это чудо. В жизни каждому выпадают испытания. И мы не испугались, мы верили друг в друга, поддерживали и любили, и все получилось. Будь здорова родная! Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. Пишу все это потому, что знаю, когда ты вырастешь, ты все прочтешь. Нас поздравляют столько неравнодушных людей! Неожиданно и приятно. Спасибо! С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя. Твоя мама. #савичевавдетстве
Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)
15 Июл 2018 в 1:04 PDT  Подписчики поддержали певицу, пожелав ей и ее семье крепкого здоровья, мудрости и терпения.
Ранее Пятый канал рассказывал о первом слове дочери Юлии Савичевой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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