Савичева бросила дочь в день рождения ради гастролей

Певица Юлия Савичева не смогла присутствовать на первом дне рождения дочери Ани. Об этом она написала в Instagram, прикрепив к посту свое детское фото.

Исполнительница рассказала подписчикам, что праздник отметила концертом в Красноуральске.

— Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя, — написала Савичева.

Вчера моей доченьке Ане исполнился год. На этой фотографии мне тоже где-то год-полтора. Я благодарна всевышнему за то, что он дал нам с мужем это чудо. В жизни каждому выпадают испытания. И мы не испугались, мы верили друг в друга, поддерживали и любили, и все получилось. Будь здорова родная! Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. Пишу все это потому, что знаю, когда ты вырастешь, ты все прочтешь. Нас поздравляют столько неравнодушных людей! Неожиданно и приятно. Спасибо! С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя. Твоя мама. #савичевавдетстве

15 Июл 2018 в 1:04 PDT Подписчики поддержали певицу, пожелав ей и ее семье крепкого здоровья, мудрости и терпения.

Ранее Пятый канал рассказывал о первом слове дочери Юлии Савичевой.