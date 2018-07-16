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Юлия Савичева трогательно поздравила дочь с первым днем рождения
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Юлия Савичева трогательно поздравила дочь с первым днем рождения 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Артистка показала собственную архивную детскую фотографию.
Популярная певица Юлия Савичева поделилась в личном блоге редким архивным снимком. На опубликованной фотографии артистка — совсем еще малышка. Публикация оказалась приурочена к первому дню рождения дочери звезды.
«Вчера моей доченьке Ане исполнился год. На этой фотографии мне тоже где-то год-полтора. Я благодарна всевышнему за то, что он дал нам с мужем это чудо. В жизни каждому выпадают испытания. И мы не испугались, мы верили друг в друга, поддерживали и любили, и все получилось».
Будь здорова, родная! Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. Пишу все это потому, что знаю, когда ты вырастешь, ты все прочтешь. Нас поздравляют столько неравнодушных людей! Неожиданно и приятно. Спасибо! С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя. Твоя мама,
— с любовью и нежностью написала артистка.
Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)
15 Июл 2018 в 1:04 PDT  Напомним, в августе 2017 года стало известно, что Юлия Савичева впервые стала матерью. В 2014 году артистка официально оформила брак с композитором Александром Аршиновым (влюбленные познакомились в 2003 году во время участия Юлии в телевизионном музыкальном проекте «Фабрика звезд — 2»).
Фото: Instagram
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