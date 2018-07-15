Однажды плохо одетая дама по имени Луиза зашла в продуктовый магазин.
Она подошла к владельцу магазина и, краснея, спросила, может ли он дать ей в долг некоторые продукты.
Она мягко объяснила, что ее муж был очень болен и не в состоянии работать, а у них было семеро детей, которые хотели есть.
Джон Лонгхаус, владелец магазина, рявкнул, чтобы она оставила его в покое и не приставала со своими просьбами.
Но женщина, понимая, что это ее последняя надежда, сказала: «Пожалуйста, сэр! Я принесу вам деньги, как только смогу».
Джон сказал ей, что он не мог дать ей кредит, так как у нее нет счета в его магазине.
Рядом с прилавком стоял клиент, который подслушал разговор между женщиной и хозяином магазина. Клиент вышел вперед и сказал владельцу, чтобы он записал все, что купит эта женщина на его счет. Директор сказал очень неохотно: «У тебя есть список покупок?»
Луиза ответила: «Да, сэр».
«ОК», — сказал он, — «Положи свой список покупок на весы и я дам тебе продуктов столько, сколько будет весить твой список.» Луиза, помедлила немного, стоя с опущенной головой, затем она полезла в сумочку и достала оттуда листок бумаги и нацарапала на нем что-то. Потом она осторожно положила бумагу на весы и кивнула.
Глаза директора и клиента полезли на лоб, когда стрелка весов запала.
Владелец, глядя на весы, медленно повернулся к клиенту и нехотя сказал: «Я не могу поверить в это.»
Клиент улыбнулся, и директор начал класть продукты на другую сторону весов. Но весы все не уравновешивались, он продолжал ставить все больше и больше продуктов на них, пока продукты уже не помещались на весах.
Директор застыл в полном недоумении. Наконец, он схватил бумажку с весов и посмотрел на нее с большим изумлением.
Там был не список покупок, это была молитва, в которой говорилось:
«Дорогой Господь, ты знаешь мои потребности, и я оставляю это в твоих руках.»
Директор отдал ей продукты, которые он собрал на весах и стоял в гробовой тишине
Луиза поблагодарила его и вышла из магазина. Другой клиент вручил пятьдесят долларов директору и сказал:
«Это стоило каждого Пенни. Только Бог знает, сколько весит молитва».
Сила молитвы: когда вы будете читать это, произнести молитву. Это все, что вам нужно сделать.
Просто остановитесь прямо сейчас, и скажите благодарственную молитву для вашей собственной удачи. Тогда, пожалуйста, пошлите это всем вашим друзьям и родственникам.
Молитва — это один из лучших бесплатных подарков, которые мы получаем.