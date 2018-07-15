Этот владелец магазина сыграл злую шутку с мамой семерых детей. Но то, что последовало затем — золото!

Однажды плохо одетая дама по имени Луиза зашла в продуктовый магазин.

Она подошла к владельцу магазина и, краснея, спросила, может ли он дать ей в долг некоторые продукты.

Она мягко объяснила, что ее муж был очень болен и не в состоянии работать, а у них было семеро детей, которые хотели есть.

Джон Лонгхаус, владелец магазина, рявкнул, чтобы она оставила его в покое и не приставала со своими просьбами.

Но женщина, понимая, что это ее последняя надежда, сказала: «Пожалуйста, сэр! Я принесу вам деньги, как только смогу».

Джон сказал ей, что он не мог дать ей кредит, так как у нее нет счета в его магазине.

Рядом с прилавком стоял клиент, который подслушал разговор между женщиной и хозяином магазина. Клиент вышел вперед и сказал владельцу, чтобы он записал все, что купит эта женщина на его счет. Директор сказал очень неохотно: «У тебя есть список покупок?»

Луиза ответила: «Да, сэр».

«ОК», — сказал он, — «Положи свой список покупок на весы и я дам тебе продуктов столько, сколько будет весить твой список.» Луиза, помедлила немного, стоя с опущенной головой, затем она полезла в сумочку и достала оттуда листок бумаги и нацарапала на нем что-то. Потом она осторожно положила бумагу на весы и кивнула.

Глаза директора и клиента полезли на лоб, когда стрелка весов запала.

Владелец, глядя на весы, медленно повернулся к клиенту и нехотя сказал: «Я не могу поверить в это.»

Клиент улыбнулся, и директор начал класть продукты на другую сторону весов. Но весы все не уравновешивались, он продолжал ставить все больше и больше продуктов на них, пока продукты уже не помещались на весах.

Директор застыл в полном недоумении. Наконец, он схватил бумажку с весов и посмотрел на нее с большим изумлением.

Там был не список покупок, это была молитва, в которой говорилось:

«Дорогой Господь, ты знаешь мои потребности, и я оставляю это в твоих руках.»

Директор отдал ей продукты, которые он собрал на весах и стоял в гробовой тишине

Луиза поблагодарила его и вышла из магазина. Другой клиент вручил пятьдесят долларов директору и сказал:

«Это стоило каждого Пенни. Только Бог знает, сколько весит молитва».

Сила молитвы: когда вы будете читать это, произнести молитву. Это все, что вам нужно сделать.

Просто остановитесь прямо сейчас, и скажите благодарственную молитву для вашей собственной удачи. Тогда, пожалуйста, пошлите это всем вашим друзьям и родственникам.

Молитва — это один из лучших бесплатных подарков, которые мы получаем.