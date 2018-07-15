«На Наоми Кэмпбелл стала похожа»: Серябкина экспериментирует с макияжем и прическами

33-летняя певица Ольга Серябкина прославилась не только участием в трио SEREBRO, но и яркой внешностью. Она часто радует подписчиков своего микроблога в Инстаграме пикантными публикациями и экспериментами с внешностью. На днях она предстала в образе… чернокожей красотки.

Солистка женского коллектива SEREBRO Ольга Серябкина не устает удивлять фанатов, которые, казалось бы, уже привыкли к частой смене ее имиджа. Красавица любит яркий макияж на сцене и часто использует его в фотосессиях, одна из которых стала причиной бурного обсуждения. Певица показала, насколько сильно можно изменить внешность с помощью разных причесок и макияжа. Ольга на некоторое время почувствовала себя человеком другой расы, не ложась под нож хирурга. Сербякина подчеркивает необходимость отказа от пластики без веских причин и важность принятия собственного облика, который был подарен родителями и природой: «Внешность всегда сопрягается с внутренней красотой. Мне отвечают — тебе легко рассуждать, ты же хорошо выглядишь. Но и я знаю свои нюансы. Мне всегда было интересно, как бы я выглядела, если бы родилась в другой стране, с кардинально отличающимися канонами красоты. Такие эксперименты, которые вы видите на фотках, реально дают понять, что одним макияжем можно абсолютно изменить себя и попробовать все. И именно поэтому эта съемка имеет важное значение для меня. Это не только мое личное бьюти-вдохновение — это отражение моего внутреннего отношения к красоте».

Серябкина хотела показать, что макияж является «волшебным эликсиром», с помощью которого можно перевоплотиться в другого человека. Она признается, что как минимум раз в неделю хотела бы экспериментировать с цветами волос и кожи, чтобы чувствовать каждую деталь в абсолютно разных внешних данных. Знаменитость считает большим благом, что все люди отличаются друг от друга и нужно не бояться быть непохожими на остальных, а радоваться этому: «У красоты нет никаких норм — вы прекрасны все, без исключения! Уверена, что это не последний мой такой опыт и мне интересна ваша реакция на это».

Поклонники исполнительницы традиционно осыпали ее комплиментами, ведь многие из них не сразу узнали на фото свою любимицу: «Просто божественна, очень красиво». «Супермодель! Ты мне напоминаешь Наоми или Рианну». «Как меняют тебя кудряшки, такая милаха. Просто другой человек, не узнала сразу». «На Наоми Кэмпбелл стала похожа, просто вау!»

«Хорошо, хоть не голая сфотографировалась». «Очень необычно, но красиво! Ты умеешь впечатлять». «Как Наоми, красотка! Тебе кудри к лицу!» Ольге Серябкиной не привыкать удивлять публику, которая в восторге от ее откровенности. Правда, иной раз, та зашкаливает — многим не понравился купальник знаменитости, который не оставил простора для воображения, обнажив все прелести своей обладательницы.